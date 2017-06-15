Диспансеризация: каждый третий нуждается в углубленном медосмотре

Более 53 тысяч жителей Приморья прошли диспансеризацию с начала 2017 года, свыше 18 тысяч человек – треть из них – направлены на второй, более углубленный этап медосмотра.

Как сообщили в пресс-службе региона, второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания, а также для проведения углубленного профилактического консультирования.

Дополнительные исследования зависят от возраста пациента. Если выявляются отклонения от нормы, пациент направляется на второй этап. Как правило, прохождение диспансеризации занимает несколько часов, отметили в краевом департаменте здравоохранения.

Специалисты отмечают, что в этом году приморцы активно участвуют в углубленном медицинском осмотре.

– Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, многие понимают важность флюорографического обследования, маммографии, УЗИ. Очень часто задают вопрос о том, можно ли в рамках диспансеризации сделать сложные клинические анализы, – рассказала главный врач владивостокской поликлиники №1 Ольга Перова.

Она напомнила, что с 2017 года в диспансеризацию входит возможность обследования на ВИЧ-инфекцию (для граждан в возрасте от 21 года до 48 лет). Обследование проводится на добровольной основе, анонимно. Адреса, где можно пройти обследование на ВИЧ, можно узнать в поликлинике по месту жительства.

В этом году в диспансеризации взрослого населения участвует 56 медицинских учреждений.

Многие ЛПУ на середину года уже близки к 50 % выполнению плана обследования. В числе таких владивостокские поликлиники № 1,4,5,6,8, а также поликлиника краевой клинической больницы № 2. Среди районных медучреждений – Хорольская, Ханкайская, Надеждинская, Пограничная, Октябрьская, Анучинская центральные районные больницы, Спасские городская и районная поликлиники, поликлиника Дальнегорска, Партизанская горбольница №1, Пластунская районная больница и узловая поликлиника РЖД в Уссурийске, отметили в департаменте здравоохранения.

Напомним: диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. Она проводится в целях раннего выявления хронических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, онкологические заболевания, туберкулез, сахарный диабет, острые нарушения мозгового кровообращения, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, а также выявления основных факторов риска развития этих заболеваний. Объем диспансеризации зависит от возраста гражданина и включает в себя универсальные методы обследования для всех пациентов, а также углубленные обследования в определенные возрастные периоды.