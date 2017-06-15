Из тачек в клячи

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят анимационный фильм «Тачки 3», в котором гоночный болид Молнию Маккуина застегнут амбициозные гонщики-новички, мелодрама «Весь этот мир», где главная героиня, герметично заточенная в собственном доме, встретит любовь за стеклом. Также на этой неделе смотрите космическую драму «Орбита 9» и комедию «Очень плохие девчонки».

«Тачки 3» (6+)

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина!

Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

«Весь этот мир» (16+)

Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.

Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этим препятствиям помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, Мэдди и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе. Даже если это означает потерять все.

«Орбита 9» (16+)

Космическая станция «Орбита 9» держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта – 20-летнюю Элену – только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения на корабль прибывает Алекс – первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что все происходящее с ней – часть большого научного эксперимента. За свое существование им придется вместе бороться с могущественной корпорацией.

«Очень плохие девчонки» (18+)

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.

В главной роли в этой комедии – Скарлетт Йохансон.