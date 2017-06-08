Отражаются в туши мысли и дух

В выставочных залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте сегодня открывается выставка (первая персональная в России) китайского художника Лян Шу Чэна «Мысль и дух, отраженные в туши». В экспозиции представлено более 50 работ, выполненных в стиле гохуа.

Лян Шу Чэн – преподаватель Шанхайской академии живописи и каллиграфии, проректор Хэйлунцзянской академии живописи и каллиграфии «Бэй Тянь».

Мастер гохуа также известен как художественный критик, арт-директор программы «Очарование Востока» на канале CCTV и писатель, издающийся под псевдонимом Да Лян, сообщила пресс-служба галереи.

Гохуа – письмо тушью на шелке или бумаге, это один из древних элементов этнокультуры Китая. В произведениях, созданных в стиле гохуа, воплотились символы, климат и природа Китая, одушевленные мастерством художника, который передает дыхание мира – ци-юнь. Поколения китайских художников вполне естественно вносят в картины элементы каллиграфии. С глубокой древности китайцы каллиграфию тесно связывали с живописью, считая, что у обоих видов творчества общий источник. В последние годы интерес к традиционной технике возрастает и стиль переживает второе рождение.