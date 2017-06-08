О фауне местной лекция будет

Завтра в центре современного искусства «Заря» с лекцией «Наблюдения городской фауны» выступит участник арт-резиденции Алексей Булдаков. Он расскажет о своих исследованиях форм взаимодействия человека и животных в городе. Вход свободный, сообщила пресс-служба ЦСИ.

Художник Алексей Булдаков – один из основателей проекта «Лаборатория городской фауны», в рамках которого он и его коллеги изучают культ городского паразитизма, межвидовый альтруизм и самозарождение жизни из грязи. Во Владивостоке художник планирует продолжить исследование разных форм взаимодействия людей и животных в городе и отразить это в необычных художественных формах, которые будут представлены горожанам.

Справка «В»

Алексей Булдаков живет и работает в Москве. Изучал искусство и цифровые медиа в Академии изящных искусств (Вена, 2011–2012 годы). Его работы находятся в ряде коллекций, включая Государственную Третьяковскую галерею, ГЦСИ, Фонд «Екатерина», Мультимедиа Арт-музей.