О фауне местной лекция будет

Завтра в центре современного искусства «Заря» с лекцией «Наблюдения городской фауны» выступит участник арт-резиденции Алексей Булдаков. Он расскажет о своих исследованиях форм взаимодействия человека и животных в городе. Вход свободный, сообщила пресс-служба ЦСИ.
Художник Алексей Булдаков – один из основателей проекта «Лаборатория городской фауны», в рамках которого он и его коллеги изучают культ городского паразитизма, межвидовый альтруизм и самозарождение жизни из грязи. Во Владивостоке художник планирует продолжить исследование разных форм взаимодействия людей и животных в городе и отразить это в необычных художественных формах, которые будут представлены горожанам.
Справка «В»
Алексей Булдаков живет и работает в Москве. Изучал искусство и цифровые медиа в Академии изящных искусств (Вена, 2011–2012 годы). Его работы находятся в ряде коллекций, включая Государственную Третьяковскую галерею, ГЦСИ, Фонд «Екатерина», Мультимедиа Арт-музей.
Сегодня во Владивостоке завершается профилактическое мероприятие «Тонировка», организованное Госавтоинспекцией города. Акция стартовала в первый день лета и призвана снизить аварийность на дорогах краевого центра.
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