Капсула с землей города воинской славы Владивостока отправится в Сибирь

Капсулу передадут в музей одной из общеобразовательных школ Омской области. Акция проводится в рамках проекта «Священная земля городов-героев и городов воинской славы», сообщили в пресс-службе мэрии.

Проект «Священная земля городов-героев и городов воинской славы» реализует историко-краеведческий музей Кейзесской средней школы Седельниковского района Омской области. Руководитель музея – учитель истории Сергей Плехов обратился в администрацию Владивостока с просьбой выслать для школьного музея частичку земли города воинской славы.

– Сергей Плехов сообщил, что вместе со своими учениками он разработал и реализует проект «Священная земля городов-героев и городов воинской славы». Омские школьники уже собрали в музее землю из Москвы, Санкт-Петербурга, Бреста, Минска, Смоленска, Тулы, Севастополя, Волгограда, Киева, Одессы, Курска и других городов, – отметила начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города Ольга Михалева. – Считаем эту идею очень значимой. Поэтому Владивосток поддерживает проект и направляет капсулу с землей в школьный музей.

Церемония забора земли прошла в приморской столице в минувший вторник, 6 июня, на мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота». В мероприятии приняли участие председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, Ольга Михалева и представитель управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

Как подчеркнули специалисты, капсула с землей уже направлена в Омскую область.