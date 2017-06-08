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«Хочу дозвониться до прямой линии с Путиным»

Жители Владивостока продолжают поддерживать Игоря Пушкарева. Даже через год после ареста

Любовь Мажара, жительница улицы Адмирала Сабанеева, пенсионерка:

– Здравствуйте, уважаемая редакция! Я хочу высказать вам признательность за поддержку на страницах «В» нашего всенародно избранного мэра Игоря Пушкарева. Наверняка на вас за эту стойкую позицию нападают недоброжелатели со всех сторон.

Я считаю, что наш мэр многое для города сделал. Например, много лет в числе главных проблем Владивостока была архисложная ситуация с детскими садами. Взрослые записывались в очередь на получение путевок сразу же после рождения малышей. И в лучшем случае получали заветные направления в сады, когда дети достигали пятилетнего возраста. Поэтому и отдавали малышей в частные детсады, тратя на это значительную часть семейного бюджета. Сейчас моему внуку Макару еще нет и трех лет, а на него уже выписана путевка в муниципальный сад, причем рядом с домом. В заслугах мэра не только это. Он и библиотеки сделал такими, что туда приходишь и уходить не хочется, и скверы отстаивает. Автобусы муниципальные какие красивые и комфортные: порожек низкий, подниматься и спускаться очень удобно пожилым людям. Отдельное спасибо Игорю Сергеевичу за общегородскую ярмарку на центральной площади Владивостока. Вот почему раньше не один мэр такого не сделал? А такие заботы о нашем городе и его жителях дорогого стоят.

Хочу вам сообщить о своем желании дозвониться до прямой линии с Владимиром Путиным. И спросить у президента России: разве можно так поступать с человеком, которого всего лишь подозревают? Правоохранительные и следственные органы ведут себя с Пушкаревым так, словно он совершил тяжкое, на уровне убийства преступление. Понятно, что запретом на свидание с родными в СИЗО его хотят сломить, чтобы он оговорил себя. Поэтому и хочу услышать от главы государства мнение о нашем сегодняшнем правосудии. На примере Игоря Пушкарева.

Александр Юртаев, депутат Думы Владивостока:

– Что сделал Игорь Пушкарев для города? Ну, здесь можно перечислять и перечислять. Программа «Спортивный Владивосток», принятая при поддержке главы, благодаря которой в городе (в том числе и в районе бухты Тихой) появились новые стадионы. Молодежь массово возвращается в спорт, создаются дворовые команды. Они встречаются, соревнуются. Между прочим, дворовая команда с Тихой победила в последнем городском чемпионате по футболу. При Игоре Сергеевиче строились и ремонтировались дороги, проводилось освещение, разбивались скверы… Мы первые в стране решили проблему дефицита детсадовских мест.

Депутатам городской думы, как никому другому, известны доходы и траты городского бюджета, известно, что нужно сделать в городе и что действительно делается. Я давно в думе, был депутатом при Копылове, при Николаеве. Однако именно при руководстве Пушкаревым город развивался наиболее активно. Это действительно объективная оценка. А вот если б у города было больше полномочий, он развивался бы еще интенсивнее.

Максим Бубянский, куратор городского конкурса танцев «Стар тинейджер»:

– Владивостоку очень повезло с мэром в лице Игоря Пушкарева, который не на словах, а на деле помогал молодежи, поддерживая полезные для города проекты.

На протяжении последних семи лет благодаря поддержке администрации города мы ведем работу с творчески одаренными подростками Владивостока практически во всех школах краевой столицы. «Стар тинейджер» это не просто отбор лучших танцоров. Мы ведем работу с детьми в разных направлениях: лекции и танцевальные лагеря, школа «Руки Трюки», обучающие видеоуроки и, конечно же, уличный праздник в День молодежи. Поэтому подростки 14–17 лет, которые действительно увлечены танцами, могут достичь больших высот в этой области.

Благодаря городскому конкурсу грантов «Молодежная инициатива» можно реализовать свой проект в приморской столице. Мы дважды выигрывали грант. Так появилось более 200 обучающих видеоуроков, с помощью которых мы проводим мастер-классы не только во Владивостоке, но и в еще 11 городах Дальнего Востока. Выступали с лекциями в Санкт-Петербурге и Москве.

Мария Константиновна Максименко, ветеран труда:

– Я вам так скажу: немного найдешь людей, столько сделавших для города, сколько Игорь Сергеевич Пушкарев.

Вот наш дом на улице Никифорова 37 лет никому не нужен был, добиться ничего не могли. У меня крыша текла так, что ручьи в квартиру. Писали жильцы дома, я сама сколько раз к кому только не обращалась – никакого результата, одни отписки.

Стал мэром Игорь Сергеевич. Разумеется, я и ему написала обо всех наших бедах. И что? Смотрите: к дому сделали дорогу – раз, починили лестницу-трап – два, сделали капремонт крыши – три. 37 лет ничего не делал никто, только при Игоре Пушкареве дело сдвинулось.

Ко мне даже из прокуратуры приходили, проверяли: а что, вам и правда ремонт сделали? Я им так и сказала: смотрите, ребята, кого посадили – человека, который для людей работал, для горожан… За что посадили? Все знают: это политика. 

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