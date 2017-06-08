«Лето просвещения»: праздники, лекции и мастер-классы

В муниципальных библиотеках Владивостока продолжаются творческие и познавательные мероприятия в рамках программы «Лето просвещения – 2017», сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, в библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского ежедневно звучат детские голоса. Здесь проходят праздники, лекции и мастер-классы.
Ребята из пришкольного лагеря пришли на праздник «Счастливое детство». Ученики читали детские стихотворения, пели тематические песни. Библиотекари представили юным читателям электронную презентацию «Летние праздники детства».
Большой интерес у школяров вызвал познавательно-игровой час «10 правил безопасного лета». Ребята посмотрели электронную презентацию и тематические мультфильмы о безопасности на воде, в лесу и на дороге.
Сегодня во Владивостоке завершается профилактическое мероприятие «Тонировка», организованное Госавтоинспекцией города. Акция стартовала в первый день лета и призвана снизить аварийность на дорогах краевого центра.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство