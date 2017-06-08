«Лето просвещения»: праздники, лекции и мастер-классы

В муниципальных библиотеках Владивостока продолжаются творческие и познавательные мероприятия в рамках программы «Лето просвещения – 2017», сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, в библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского ежедневно звучат детские голоса. Здесь проходят праздники, лекции и мастер-классы.

Ребята из пришкольного лагеря пришли на праздник «Счастливое детство». Ученики читали детские стихотворения, пели тематические песни. Библиотекари представили юным читателям электронную презентацию «Летние праздники детства».

Большой интерес у школяров вызвал познавательно-игровой час «10 правил безопасного лета». Ребята посмотрели электронную презентацию и тематические мультфильмы о безопасности на воде, в лесу и на дороге.