Кто-кто в саркофаге живет?

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На больших экранах можно будет увидеть перезапуск фантастического триллера «Мумия» с Томом Крузом, экранизацию классики «Анна Каренина. История Вронского» (в ней не будет ни Китти, ни Левина, а события стартуют с Русско-японской войны), комедию «Его собачье дело» с Брюсом Уиллисом, боевик «Время псов», авангардную драму «Манифесто» и французскую комедию «Жмот».

«Мумия» (12+)

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день – и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

Реновация известной серии приключенческих фильмов, в которых древнеегипетская магия сталкивается с самым серьезным соперником в киномире – классическим американским героем.

«Анна Каренина. История Вронского» (12+)

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, граф Вронский, – это тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти его отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин все же идет к Вронскому и задает вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач – тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

«Его собачье дело» (18+)

Действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе. Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых двое суровых парней из Самоа – подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги.

«Время псов» (18+)

Сюжет рассказывает о том, как наемный убийца помогает молодой женщине отомстить за смерть семьи. Косвенно лента напоминает «Леона», однако вместо по-детски наивного киллера-профессионала здесь присутствует чрезвычайно серьезный киллер-профессионал. Цели у них одинаковые – защитить маленькую сироту и помочь ей расправиться со всеми врагами.

«Манифесто» (16+)

«Манифесто» – это путешествие по истории искусства XX века. В фильме встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, сыгранные одной актрисой – Кейт Бланшетт.

Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.

«Жмот» (16+)

Франсуа Готье – виртуозный скрипач. Но за талант, как водится, надо платить. У музыканта серьезный недостаток: он невероятно скуп. Мания экономить превращает его в одержимого, а любой платеж ввергает в панический ужас. Но однажды его жизнь резко меняется.