Интересная история, но странный сервис и грубые медсестры

​Первую встречу с жителями приморской столицы провел новый директор Японского центра во Владивостоке – организации, помогающей налаживать деловые и культурные связи между нашими странами.

Как признался господин Кадзуйоси Мукаи, он заинтересовался Россией еще в юности, поэтому поступил в Софийский университет (Токио) на факультет иностранных языков. По окончании вуза устроился работать в компанию «Марубени», в которой занимался поставками тяжелой дорожной техники сначала в СССР, затем и в другие страны мира. За свою долгую карьеру (сейчас Мукаи-сан 62 года) поработал в 70 странах и сейчас очень рад вновь вернуться в Россию. И уже влюбился во Владивосток.

– Я жил в разных городах России, но только владивостокцы необычайно дружественно настроены к японцам. С вами легко заводить знакомства и всегда можно рассчитывать на помощь. За два месяца, что живу во Владивостоке, увлекся историей вашего города и с интересом прочитал о том, как и где жили и работали мои соотечественники до революции, познакомился с японской архитектурой и памятниками культуры. Благодаря им здесь чувствуется связь времен и близость между нашими странами. А еще я очень люблю море и рад, что во Владивостоке им можно любоваться почти из любой точки города.

Отвечая на вопросы журналистов, господин Мукаи подчеркнул: Японский центр создан, чтобы в первую очередь помогать бизнесменам из наших стран устанавливать деловые контакты и строить бизнес, проводить совместные обучающие семинары и устраивать встречи. При этом и о культурном обмене не стоит забывать.

– Раньше наша молодежь очень много знала о России. Молодые японцы читали книги ваших писателей, ходили на выставки художников, знакомились с работами кинематографистов. Сейчас этим мало кто может похвастать. Ваша молодежь тоже считает себя знатоком японской культуры, но, кроме аниме и манга, молодые люди мало что могут вспомнить. Поэтому считаю необходимым восполнить этот пробел.

Русская кухня Мукаи-сан нравится, а вот уровнем сервиса он недоволен. Причем во всех сферах. Например, дороговизна гостиничных номеров ничем не оправдана, как и цены в ресторанах. На его взгляд, приморской столице не хватает маленьких, но недорогих кафе с вкусной едой. Да и медицина оставляет желать лучшего...

– Мне приходилось обращаться за помощью к российским врачам. Очень удивили очереди в поликлиниках, непонятные ответы врачей на мои вопросы и грубость медсестер. Не все, конечно, себя так ведут, но некоторые точно. Возможно, вам стоит перенять японскую систему медобслуживания. Первым шагом в этой области могут стать телеконсультации, когда врач находится в Японии, а пациент в России. Затем можно будет привозить специалистов для непосредственных контактов с пациентами.

Завершая встречу, Кадзуйоси Мукаи отметил, что обязательно посетит Магадан и Камчатку, так как жителям этих регионов Японский центр тоже намерен помогать в налаживании связей со Страной восходящего солнца.