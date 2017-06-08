Второй Мариинский – под знаком высокого искусства

Валерий Гергиев объявил программу II Международного дальневосточного фестиваля «Мариинский», который пройдет во Владивостоке в течение месяца – с 15 июля по 13 августа.

Как сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинки, будет дано 40 спектаклей и концертов, задействовано семь концертных площадок во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске.

Фестиваль откроется балетом Родиона Щедрина «Конек-горбунок» в хореографии Алексея Ратманского. Серию балетных событий продолжит творческий вечер премьера Мариинского театра Владимира Шклярова, для которого это первый визит на Приморскую сцену.

А 26 июля и 5 августа будет исполнена опера «Летучий голландец» Рихарда Вагнера в постановке британского режиссера Йана Джаджа с одним из лучших в мире исполнителей партии Голландца – Евгением Никитиным. Во Владивостоке 8 и 11 августа впервые будет показана одна из ярчайших оперных премьер Мариинского театра последних лет – «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди в постановке Андреа Де Розы. Спектакли пройдут при участии ведущих солистов оперной труппы Мариинского театра и приглашенных исполнителей Татьяны Сержан, Ирины Чуриловой, Отара Джорджикии, Сергея Скороходова. За пультом – маэстро Валерий Гергиев.

Также будут показаны оперы «Царская невеста» (в полусценическом исполнении) и «Очарованный странник». Одна из наиболее востребованных сопрано мировой оперы Альбина Шагимуратова выйдет в партии Донны Анны в полусценическом исполнении оперы «Дон Жуан» Моцарта (3 августа), а также выступит с сольной программой (31 июля) и в праздничном концерте ко Дню военно-морского флота (30 июля).

Моцартовский цикл продолжит полусценическая версия оперы «Свадьба Фигаро» в исполнении солистов Мариинского театра и Приморской сцены.

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет 25 июля серию выступлений на фестивале концертом «Стравинский во Владивостоке». Приморцам и гостям фестиваля представят именитых музыкантов – 16-летнего шведского скрипача-виртуоза Даниэля Лозаковича, японского пианиста Нобуюки Цудзи, выдающегося российского пианиста Дениса Мацуева и других. Ярким событием фестиваля станет исполнение 6 августа «Весны священной» Игоря Стравинского объединенным симфоническим оркестром Мариинского театра и Приморской сцены под управлением Валерия Гергиева.

Завершит фестиваль сценическая кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением немецкого дирижера Юстуса Франца.

Сразу по окончании фестиваля балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые отправится в Санкт-Петербург на гастроли.