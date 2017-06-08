В маленьких коробочках – большая контрабанда

В приморских портах Пластун и Владивосток пограничниками были пресечены попытки ввоза в нашу страну товаров и грузов в обход таможенных правил.

Так, в порту Пластун пограничники заметили маломерное плавсредство, причалившее к борту судна Corso Dream (под флагом государства Сьерра-Леоне), вернувшегося накануне из южнокорейского порта Пусан. Взяв на борт груз из многочисленных коробок, лодка отчалила и направилась к лодочным гаражам в районе старого Пластуна. Здесь она и была задержана. В коробках, как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморью, оказались алкоголь, товары народного потребления и навигационное оборудование, укрытые от пограничного и таможенного досмотра. Виски, водка, ром, пиво – общее количество контрафактной спиртосодержащей продукции превысило 125 литров. В отношении гражданина, под покровом ночи решившего перевезти контрабанду на лодке, составлен протокол об административном правонарушении.

Еще одна попытка незаконного ввоза на территорию России несертифицированных товаров была пресечена в порту Владивосток. На теплоходе «Оушн Прайд» (под флагом Панамы) обнаружено более 320 пачек кофе японского производства, около 30 бутылок алкоголя, свыше 125 блоков табачной продукции и примерно 480 упаковок глазных капель. В обоих случаях выявленные товары переданы таможенным органам для проведения экспертизы и дальнейшего разбирательства.