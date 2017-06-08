Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку

В субботу, 10 июня, во Владивостоке состоится массовый заплыв вдоль мыса Басаргина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сбор участников начнется в 9.00 в бухте Соболь, откуда в 11.30 будет произведен старт. Мероприятие организовано администрацией Владивостока и Федерацией подводного спорта Приморского края. Для участия в заплыве приглашают всех желающих.

Дистанция заплыва составит пять километров и пройдет вдоль мыса Басаргина с финишем в бухте Патрокл. Безопасность участников на воде будет обеспечивать катер сопровождения.

Все участники мероприятия могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и др. Запрещается использовать дополнительные плавучие приспособления, такие как плот или доска для плавания.

Участники допускаются к заплыву только при наличии сигнального буйка яркой окраски, закрепленного на поясе с помощью шнура. Организаторы готовы обеспечить пловцов ими, а также яркими шапочками и сигнальными свистками.

Дополнительная информация по телефону +7(902) 556-77-76.

Отметим, что заплыв вдоль мыса Басаргина является тренировочным перед марафонским заплывом «Амурский залив – 2017», который состоится с 23 по 25 июня. Это будет пятый марафон, который ежегодно проходит во Владивостоке с 2013 года.