Благотворительный аукцион пройдет на Русском

Владивостокцев приглашают 12 июня на благотворительный праздник в поддержку детей-отказников.

Благотворительное мероприятие «Дети своей страны», в ходе которого все желающие могут помочь малышам-отказникам краевой детской больницы № 2, пройдет на Университетской набережной острова Русского, рядом с кафе «Полина». Организаторы акции – благотворительный фонд «Счастливые дети» и муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр», работающее при администрации Владивостока.

Каждый гость праздника сможет добровольно внести пожертвования в специальные ящики, которые установят волонтеры, или стать участником благотворительного аукциона и мастер-класса. Вырученные средства будут направлены в одно из отделений краевой детской больницы № 2.

– В этом медучреждении на попечении медицинских работников сегодня находятся 53 малыша, от которых отказались по разным причинам родители. Ежедневно им требуется не только внимание и ласка со стороны взрослых, но и элементарные вещи, например подгузники и другие предметы личной гигиены, – рассказала руководитель благотворительного фонда «Счастливые дети» Светлана Нестерова. – В наших силах сделать мир этих ребят чуточку радостнее, внеся пожертвования. Для этого мы и устраиваем этот праздник.

Справка «В»

Программа благотворительного праздника «Дети своей страны»:

– с 11.00 до 13.00 – аквагрим, мастерская «Детский маникюр»;

– с 13.00 до 14.00 – благотворительный аукцион;

– с 14.00 до 18.00 – аквагрим, мастерская «Детский маникюр», мастер-классы «Фенечки» и Гипсовая игрушка».