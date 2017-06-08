На выезде на Океанский проспект запретят остановку

Во Владивостоке на улицах Комсомольской и Хабаровской введут запрет на остановку и стоянку автотранспортных средств, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Запрещающие знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены на улицах Комсомольской и Хабаровской за 50 метров до выезда на Океанский проспект.

По информации пресс-службы мэрии, с начала года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 550 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходных переходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».