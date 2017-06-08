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Мэрия помогает общественным организациям производить коммунальные платежи

Администрация Владивостока продолжает оказывать финансовую поддержку общественным некоммерческим объединениям. Одним из видов помощи являются субсидии на возмещение затрат по коммунальным платежам, арендной плате, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках и другим расходам.

В этом году по результатам конкурсного отбора данный вид поддержки получают районные общества инвалидов, Совет многодетных родителей, Союз садоводов, общество инвалидов «Ковчег», городской Совет ветеранов и другие общественные объединения – всего 19 организаций, сообщили в пресс-службе мэрии.

– На сегодняшний день за компенсацией общественные организации обращались уже 30 раз. Общий размер выплат составляет 1,227 миллиона рублей, – рассказала заместитель начальника отдела по реализации программных мероприятий администрации города Оксана Гоголева. – В течение года организации, прошедшие конкурсный отбор, могут неоднократно обращаться за финансовой поддержкой. Сроки обращения за субсидиями определяют сами общественники, главное, чтобы все заявки были поданы до 10 декабря текущего года.

По информации специалистов, субсидии в размере около 830 тысяч рублей в этом году уже получила общественная организация инвалидов «Ковчег». Данные средства пошли на возмещение затрат по обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках. Более 270 тысяч рублей направлено в общественные организации города на возмещение затрат по коммунальным платежам. Кроме этого, средства выделяются на создание и обслуживание интернет-сайтов общественных объединений, телефонную связь, установку пожарных сигнализаций и текущий ремонт помещений.

Автор : Отдел новостей «В»

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