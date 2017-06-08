При нашей погоде тонировке не климат

Сегодня во Владивостоке завершается профилактическое мероприятие «Тонировка», организованное Госавтоинспекцией города. Акция стартовала в первый день лета и призвана снизить аварийность на дорогах краевого центра.

Для начала немного статистики. По данным ГИБДД, с начала года почти 1700 водителей выявлены и оштрафованы за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. В перечень таких нарушений входит и излишняя тонировка передних и боковых стекол автомобилей, что значительно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду, в туман и темное время суток. А это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

В период прохождения операции «Тонировка» усиленные посты инспекторов ДПС оккупировали все основные транспортные развязки краевого центра. Посты стояли на «3-й Рабочей», на «Фабрике «Заря», на площади Окатовой. А также в районе путепровода на улице Некрасовской, где с инспекторами дорожно-патрульной службы дежурил и корреспондент газеты «Владивосток». Фактически весь краевой центр был под контролем Госавтоинспекции. И, как уверили полицейские, такую картину можно наблюдать на дорогах Владивостока во время любой операции силовых структур.

– Если надо, из города мышь не проскочит, – уверяют сотрудники полиции.

Не знаю, как кому, но представителю прессы упорно не везло. Мы уже стояли полчаса, но из плотного потока машин (а был час пик) ни одной машины с чрезмерной тонировкой инспекторы выявить не могли.

– Не волнуйтесь, нарушители с тонировкой еще будут. Не могут не быть,– успокоили меня сотрудники Госавтоинспекции. И как сглазили: автомобили с тонировкой пошли на участников нашего рейда косяком.

По словам инспекторов ДПС, еще десять лет назад едва ли не каждый пятый автомобиль на дорогах краевого центра бегал с тонированными стеклами. В те годы наши автомобилисты самостоятельно тонировали темной пленкой своих железных коней – от дорогого джипа до микроавтобуса и бюджетного седана.

И даже детища отечественного автопрома не чурались затемнения салона: встречались и «Волги», и «Жигули» с тонировкой. Тогда это считалось круто.

Сегодня картина иная. Автомобили с затемненными стеклами встречаются не так часто: примерно одна из 15 машин. По меткому замечанию одного из сотрудников Госавтоинспекции – участников рейда, чаще всего тонировкой увлекаются не очень разумные молодые люди, желающие хоть чем-то выделиться. Как описывает их один из сотрудников ГИБДД, это бородатые мальчики, у которых растительности на лице больше, чем извилин в мозгах.

– Они прекрасно понимают, что, тонируя стекла автомобиля, нарушают технический регламент. И что за это нарушение могут нарваться на неприятности вплоть до административного задержания, если, конечно, не сняли пленку после первого предупреждения. Но все равно эти горе-водители лезут на рожон, видимо, надеясь на авось, – поделился с «В» инспектор ДПС, один из участников рейда в районе путепровода на улице Некрасовской.

Как бы подтверждая его слова, один молодой ретивый водитель с козлиной бородкой рьяно пытался доказать, что тонировка на его авто соответствует техническому регламенту. И что приборы у полицейских, которыми измеряется светопроницаемость стекол, неисправны. Он ссылался на какие-то нормативные документы, но не смог ничего доказать. Результат его пререканий – письменное требование полицейских снять тонировочную пленку.

– При повторном выявлении нарушения сотрудники Госавтоинспекции привлекают водителей к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Материалы об административных правонарушениях направляют в мировые суды для рассмотрения и принятия решения о назначении штрафа либо административного ареста сроком до 15 суток, – напомнила инспектор по пропаганде капитан полиции Светлана Демиденко.

По ее словам, работа инспекторов ДПС по выявлению автомашин с тонированными автостеклами ведется ежедневно. Тем не менее с наступлением лета увеличивается количество таких правонарушений. За первые дни июня инспекторы ДПС с помощью приборов «Свет» и «Тоник» обнаружили 251 затонированный автомобиль в Приморье. Как результат, за четыре дня профилактического мероприятия «Тонировка» на территории Владивостока выявили 143 водителей, на чьих автомашинах были превышены нормы светопропускаемости стекол. Всего в 2017 году за управление транспортными средствами, на которых установлены стекла со светопропусканием, не соответствующим требованиям технического регламента, в Приморье к административной ответственности привлечено свыше четырех тысяч водителей.

– Госавтоинспекция подчеркивает, что использование съемной тонировки также расценивается как правонарушение. При этом водитель ошибочно полагает, что быстрое устранение ее до того, как подойдет инспектор ДПС, освободит его от ответственности, – уверяет Светлана Демиденко. – В данном случае сотрудник ГИБДД делает фотографии остановленной автомашины, на стеклах которой еще есть пленка. Если водитель уже успел снять пленку и отрицает свою вину, то инспектор ДПС, составив протокол досмотра, в присутствии понятых досматривает салон автомашины, находит пленку и изымает ее как орудие совершения административного правонарушения. Пленку прикладывают к стеклу и измеряют степень светопропускания. После этого инспектор составляет административный материал по факту выявленного правонарушения.

Нынешняя пятница – последний день профилактического мероприятия «Тонировка». Но это не значит, что полицейские ослабят бдительность, а для нарушителей правил дорожного движения, в том числе и для любителей автомобилей с чрезмерно затемненными стеклами, будет дан зеленый свет на дорогах краевого центра. Отнюдь! Водителям расслабляться не стоит. Инспекторы ДПС дежурят на дорогах города и края круглосуточно.

Справка «В»

Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При последующем выявлении этого же водителя на этой же автомашине с нерастонированными стеклами в отношении него будет составлен протокол за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Наказание – административный арест на срок до15 суток.