На вернисаже – волшебный текстиль

Работы мастеров и любителей отправляют зрителей в космос

Выставка «Художественный текстиль», открывшаяся в выставочных залах Приморского отделения Союза художников России при поддержке администрации Владивостока, полностью соответствует понятиям крупнейшей, масштабной, представительной. Собственно говоря, столько невероятно красивого, высокохудожественного текстиля представлено на суд публики в нашем городе впервые.

Принты ручной работы, валяние из войлока, просто батик, холодный батик, горячий батик, узелковый батик по шелку, роспись акрилом по шелку, роспись по шелку на акварельной бумаге, квилтинг, ручное ткачество на стане, гобелены, инсталляции из ткани, авторские принты на платках – разнообразие техник просто поражает, а уровень представленных работ вызывает восторг. Это не просто поделки – это настоящее искусство!

– У нас в Союзе художников не раз проходили такие масштабные, крупные вернисажи, посвященные одному виду искусства. Например, мы выставляли эмали, графику, искусство эстампа, и вот пришла очередь художественного текстиля, – отмечает куратор выставки искусствовед Ольга Зотова. – Текстиль – это одна из совершенно уникальных областей декоративно-прикладного искусства, и у нас в Приморье этот вид творчества имеет особые традиции. В советское время во Владивосток приехал целый десант художников, получивших столичное образование (окончивших Строгановское училище): Владимир Косенко, Анатолий Кацук, Валентина Захаренко. Они работали в монументальных техниках, создавали большеформатные гобелены, оформляя интерьеры зданий общественного назначения. Часть этих гобеленов представлена на выставке, но мы, увы, не смогли показать 9-метровый гобелен Анатолия Кацука: не хватило места. Замечу, кстати: начав собирать выставку, мы быстро поняли, что смогли бы занять и четыре, и больше залов – так много оказалось интересных работ.

В середине 90-х, переломивших фактически во всех сферах жизнь страны, искусство художественного текстиля перестало быть востребованным и ушло в прикладные, домашние (в хорошем смысле слова) формы. Валянием из войлока, батиком, росписью по ткани стали заниматься те, кто не имел специального образования.

Вот, к примеру, Елена Фадеева, мастер-преподаватель по войлоку, основатель клуба мастеров валяния, представившая на выставке свои работы, не имеет художественного образования. Однако ее светильник «Медуза», предметы интерьера на морскую тему, ее сумки и платья никто не посмеет назвать поделками.

– Я освоила многие виды рукоделия и в один момент поняла, что мне тесно в рамках одной техники, – делится Елена. – К примеру, спроектировала в уме желтое платье с синими розами, а такой ткани в магазине нет. И что делать? А войлок дает свободу в творчестве, этот материал позволяет создать ткань любого цвета, фактуры и с любым рисунком – какую захочу. Занимаюсь войлоком более пяти лет, и этот материал не разочаровал меня. Вот посмотрите на мой светильник «Медуза»: на его создание ушло две недели, это цельноваляное произведение, свалянное единым полотном, там нет ни одного стежка, только точный расчет и ручное окрашивание.

– Интерес людей творческого склада, тех, кого принято называть мастерицами, к художественному текстилю, – говорит Ольга Зотова, – неожиданно совпал с мировыми тенденциями: люди начали ценить ручную работу, ее уникальность. Например, квилтингом – созданием орнаментов и картин путем сшивания и выстегивания разных материалов – сегодня занимаются даже известные в мире моды мастера, фестивали квилтинга ежегодно проходят в Европе и в России. Стало невероятно популярным и войлоковаляние – создание из войлока как арт-объектов, так и одежды и аксессуаров.

Мы не могли не показать, как живет художественный текстиль в Приморье, на Дальнем Востоке. Отлично вписались в выставку работы авторов, которые не являются членами Союза художников, а работают сами по себе и добиваются удивительных результатов. Кстати, одна из целей нашей выставки – как раз объединить эти два идущие рядом сообщества, профессионалов и талантливейших любителей.

А кроме того, мы обратились к нашим друзьям в странах АТР, где также активно развивается художественный текстиль.

У нас представлены великолепные работы вьетнамских художниц на шелке: шелк на лаковой доске, на акварельной бумаге. Этому учат в высших учебных заведениях Вьетнама, причем обратите внимание, как бережно сохраняют современные мастера традиционные сюжеты в своих работах, соединяя времена в буквальном смысле.

Очень интересны японские работы, например, текстильные коллажи Кейко Коизуми, модерновые и играющие на контрастах света и тени (кстати, смотрите, как удачно эти работы сочетаются с принтами в японском духе от Маши Ламзиной); работы Акико Кондо, в основу этого коллажа лег роман «Любовник леди Чаттерлей». Акико не смогла приехать на открытие выставки, потому что выставляет свои работы на ярмарке «Арт-Киото», но 22 июня она прилетит во Владивосток и вместе с Кейко Коизуми проведет мастер-класс для местных художников.

Есть очень интересные индонезийские вещи, представленные коллекционерами, например, драпировки из батиков, произведенных в разных регионах этой страны. Вообще, батики Индонезии – это космос, потому что там каждая территория создает свои ткани, свои рисунки. Вот на одном из манекенов удивительное полотно – пэчворк, составленное из батиков ручной работы, каждый из которых сделан в разных областях Индонезии.

Замечу, что все работы, представленные на выставке, вошли в великолепный каталог, издать который нам помогла администрация Владивостока.

Выставка «Художественный текстиль» уже в день открытия собрала не один десяток посетителей. Восторженно качая головами, ходили они, рассматривая то гобелены Валентины Захаренко и Владимира Косенко, то удивительные панно из войлока Марии Жоговой и работы ее матери Марины Жоговой, то великолепное «Семейное древо», выполненное из войлока Натальей Лопаткиной, то дивные работы вьетнамских мастериц, то холодный батик Тамары Кузьминой. А сами мастера собирались в тесные кружки и тут же, прямо на выставке, чему-то учились, чем-то делились…

– Батиком занимаюсь еще с художественного училища, у меня диплом был по батику, – улыбается Тамара Кузьмина. – Потом, правда, пока растила четверых детей, не до творчества особенно было, а вот когда дети подросли, я с восторгом вернулась в этот мир, начала иллюстрировать книги, потом мы с мужем Игорем Царевым организовали театр «Патапуф», для которого я делаю декорации именно в технике батика. Она дает простор творчеству, ее можно совмещать с другими техниками, с тем же войлоком.

Эта выставка меня просто окрылила: столько прекрасных работ, столько идей для творчества сразу, столько информации интересной. Я всегда хотела заняться валянием, а тут вот они – мастера, готовы рассказывать, делиться.

Кстати

В рамках выставки пройдут мастер-классы для детей:

«Текстильная открытка» (техника текстильной аппликации) – 7, 14, 21 июня с 10.30 до 12.00; войлоковаляние (брошь-цветок из войлока) – 18 июня с 12.00 до 14.00;

набойка (печать на ткани) – 8 июня с 16.00 до 18.00. Участие в мастер-классе по аппликации бесплатное, в остальных случаях нужно будет заплатить около 200 рублей за материалы.



