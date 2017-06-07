Врачи обсудят клиентоориентированный подход

Во Владивостоке с 8 по 9 июня пройдет Первый съезд терапевтов Дальнего Востока.

Участниками крупнейшего мероприятия в области здравоохранения станут более 200 врачей из субъектов ДФО, а также представители терапевтических обществ и ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска, Красноярска, Томска, Читы, Иркутска и других городов России, сообщили в пресс-службе края.

Представители таких специальностей, как терапевты, врачи общей практики, гастроэнтерологи, пульмонологи, кардиологои, неврологи, гепатологи, эндокринологи, нефрологи и ревматологи, будут обсуждать актуальные вопросы здравоохранения. Среди основных тем паллиативная помощь, сердечно-сосудистые заболевания, вопросы повышения качества и доступности медицинской и лекарственной помощи, клиентоориентированный подход в современном здравоохранении, вопросы современной диагностики и многие другие.

В рамках съезда также состоится конкурс молодых терапевтов, итоги которого подведут 9 июня. Кроме того, состоится специализированная выставка лекарственных средств, в которой примут участие более 30 компаний, а также медицинские издания и СМИ.

Организатором Первого съезда терапевтов Дальневосточного федерального округа выступает Российское научное медицинское общество терапевтов.