Главная причина всех бед – плохая гигиена полости рта

Проблемы с зубами – беда людей не только среднего и старшего возраста, но и совсем молодых. При этом именно молодежь наиболее безответственно относится к здоровью зубов. О том, как сохранить зубы смолоду, стоит ли поглощать горстями кальций и почему не надо удивляться, если стоматолог вдруг порекомендует заказать индивидуальные ортопедические стельки, рассказала журналисту «Медновостей» Ирине Резник завкафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова д.м.н., профессор Ирина Макеева.

– Ирина Михайловна, какие зубные болезни больше всего беспокоят сейчас молодых людей?

– Основными проблемами остаются кариес и воспаление пародонта (пародонтит), часто встречаются нарушения прикуса. Заболевания пародонта в той или иной степени встречаются практически у всех молодых людей, и около 30 % из них имеют тяжелую степень пародонтита. А главная причина всех бед – плохая гигиена полости рта. И даже студенты стоматологического факультета не всегда уделяют этому достаточно внимания.

Не дать дозреть налету

Важно помнить, что чистые зубы не болят, здоровая десна не кровоточит. К сожалению, очень многие не умеют чистить зубы и не знают о том, что нужно чистить и межзубные промежутки, в которых и скапливается наибольшее количество бактерий, вызывающих кариес и болезни пародонта. А также о том, что необходимые для чистки зубов три с половиной минуты – это миф. За это время можно только получить привкус мяты во рту от зубной пасты. Во время чистки зубов нужно совершать по 10 круговых движений, захватывая рабочей частью щетки 2 – 2,5 зуба одномоментно. Точно определить время, необходимое для этого, трудно: все люди разные.

Основная цель чистки зубов – механическое воздействие на зубной налет (который в научной литературе называют биопленкой) для того, чтобы не дать ему созреть. Незрелый зубной налет, который всегда есть на всех поверхностях полости рта, состоит в том числе и из полезных микроорганизмов. Если человек не чистит зубы или делает это плохо, то примерно в течение суток налет «созревает» – увеличивается в объеме, становится более плотным, в нем появляются зоны, куда не проникает кислород. В этих зонах начинают расти микробы, живущие без кислорода (анаэробы), которые и вызывают пародонтит. А так как даже зрелый налет прозрачный, то его не видно, и человек уверен, что у него все в порядке.

Кариес может перерасти в пульпит, тогда необходимо будет удалять нерв, а девитальный (мертвый) зуб часто нужно покрывать искусственной коронкой. Пародонтит проявляется кровоточивостью при чистке зубов, зудом и жжением десен, запахом изо рта. Это чревато постепенной убылью костной ткани, выпадением зубов. Все это ухудшает состояние здоровья и делает течение сопутствующих заболеваний (диабет, ишемическая болезнь сердца) более тяжелым. А о том, что с таким человеком трудно говорить из-за запаха изо рта, можно не напоминать.

Пародонтит называют «тихим убийцей зубов»: несколько лет подряд десна потихоньку кровоточит, ничего не болит, зубы становятся подвижными, а потом лавинообразно выпадают. А кость, в которой они находились, уже растворилась от долгого воспаления – ни имплантата не поставить, ни съемного протеза не изготовить. Лечение парадонтита сложное, длительное и дорогое. Это и удаление зубных отложений, и лоскутные операции (когда десна отслаивается от кости и после санации пародонтальных карманов пришивается обратно), и подсадки мембран, и подсадка костной ткани.

Опасное соседство

– А еще в опасном соседстве от верхних зубов находятся гайморовы пазухи…

– Учитывая, что корни моляров верхней челюсти от гайморовых – верхнечелюстных – пазух отделяет тоненькая костная стенка, микробы из канала больного моляра могут проникнуть в гайморову пазуху и вызвать так называемый одонтогенный гайморит – воспаление пазухи, связанное с поступлением инфекции из каналов больного зуба. Но больной зуб является опасным соседом не только для гайморовых пазух, но и для всего организма. А населяющие полость рта при пародонтите микробы участвуют в развитии атеросклероза и рака.

Если долго не чистить зубы правильно, то десна при чистке начинает кровоточить и через некоторое время через карманы, которые образуются вокруг зубов, все патогены начинают попадать в кровеносное русло, вызывая или отягощая течения ишемической болезни сердца, сахарного диабета, ревматоидного артрита. Очень опасны эти микроорганизмы для беременных женщин и для тех людей, у кого есть протезы суставов, стенты коронарных сосудов, трансплантированные органы.

– Почему надо бороться за каждый зуб, в том числе проблемный, а слова «да ладно, вырву один, у меня их еще много» – это плохая шутка?

– Важен каждый зуб. Если нет третьего моляра (последнего зуба в ряду), действительно, ничего страшного не произойдет. Но отсутствие любого другого зуба может вызвать смещение друг к другу смежных зубов, опускание в зону дефекта зуба, расположенного напротив, то есть деформацию зубного ряда. При изменении положения зуба меняется направление нагрузки на него, из-за этого может обнажиться корень, что сопровождается чувствительностью и болью от холодного, горячего, даже от зубной щетки. Дефект зубного ряда может сопровождаться не только нарушением эстетики улыбки, но и капельками слюны при разговоре, ухудшением пережевывания пищи.

Проблемные зубы можно и нужно лечить. Но как и возможен ли хороший прогноз, решит только врач-стоматолог. Сейчас есть все возможности для правильной диагностики состояния таких зубов и их лечения: компьютерная томография, эндодонтические микроскопы, ультразвук, лазер, генератор озона и специальные растворы и материалы для обработки и пломбирования корневых каналов. Ставить ли на больной зуб коронку, тоже должен решить врач-стоматолог с учетом степени разрушения зуба и его участия в акте жевания.

Неправильный прикус грозит плоскостопием

– Сейчас много людей с, казалось бы, здоровыми зубами и деснами имеют неправильный прикус. Насколько это опасно для здоровья зубов?

– Аномалии прикуса бывают разные, и каждый случай надо рассматривать индивидуально. Незначительные отклонения соотношения челюстей и расположения зубов могут не беспокоить человека, но очень часто аномалии прикуса вызывают повышенное стирание зубов, перегрузку пародонта и рецессию десны, или, как говорят в народе, «оголение корней». С течением времени неправильный прикус скажется и на состоянии височно-нижнечелюстного сустава, в нем могут возникнуть дистрофические изменения, головная боль.

Осанка человека и прикус очень взаимосвязаны, именно поэтому при серьезных нарушениях прикуса сегодня стоматологи привлекают к лечению остеопатов и рассматривают состояние позвоночника, стоп. Так что прикус и плоскостопие тоже взаимосвязаны. Поэтому если ваш стоматолог назначит вам изготовление индивидуальных ортопедических стелек, не удивляйтесь. Одним словом, этим вопросом нужно заниматься. Но есть и такие виды неправильного прикуса, которые радикально не влияют на здоровье и их можно отнести к физиологическим. Поэтому при коррекции прикуса надо помнить, что лечение не должно быть страшнее заболевания.

Главное оружие против кариеса

– Любую болезнь легче не допустить, чем лечить. Но, к сожалению, о профилактике, в том числе правильном питании, мы вспоминаем, когда уже жареный петух клюнет.

– Как и для всего организма, здоровое питание для зубов – это питание без постоянных перекусов сладким и мучным. Плохо, когда человек целый день жует конфеты, запивает сладкой газировкой и вечером еще не чистит зубы. И даже если вы при этом будете трижды в день горстями поглощать кальций, это не поможет. Кариес развивается не из-за недостатка кальция, а от избытка микробов, которых мы подкармливаем легкоферментируемыми углеводами – мягкой пищей, которая не оттирает поверхность зуба и содержит сахар и кислоту.

И самое главное – ежедневный правильный уход за полостью рта. Профилактика стоматологических заболеваний – это не фториды, не гидроксиапатиты, многочисленные ополаскиватели, гели и бальзамы, а только ежедневное механическое воздействие на зубной налет теми средствами, которые подходят именно вам. Ведь если вы нашли грязь на ковре, то сначала механически уберете ее и лишь потом начнете обрабатывать пятно бытовыми химическими средствами. К сожалению, при наличии «грязи» в полости рта, многие пациенты пытаются сразу применять антисептические средства с триклозаном, хлоргексидином и тому подобное. Это бессмысленно и вредно.

И обязательно нужно найти своего стоматолога, который научит вас правильно чистить зубы, подберет вам пасту, ершики или флоссы, зубную щетку и объяснит, как правильно всем этим пользоваться. А вы ему доверите заботу о ваших зубах.