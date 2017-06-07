В планах – создание новых скверов, набережных и зон отдыха

Администрация Владивостока подготовила предложения по созданию в столице Приморья комфортной городской среды. Они будут представлены на заседании российско-японской рабочей группы – VI диалога по вопросам инфраструктурной политики Quality Infrastructure Dialogue.

Предложения были обсуждены на совещании, прошедшем в мэрии под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова, сообщили в пресс-службе администрации города.

В число проектов, призванных сделать Владивосток более комфортным, вошли: «Берег здоровья» (продолжение реализации вдоль побережья Амурского залива); создание парковой зоны с культурно-просветительскими элементами «Японский сад» (такие уголки японской культуры могут появиться сразу в нескольких районах Владивостока); строительство многоэтажных парковок; создание новых парков, скверов, набережных, зон отдыха и реконструкция уже имеющихся (экологический каркас города). Специалисты администрации Владивостока разрабатывают также предложения по внедрению системы автоматизации управления дорожным движением (так называемые умные светофоры) для устранения транспортных заторов.

– Мы провели большую подготовительную работу по каждому проекту, разработали ряд конкретных предложений, которые готовы обсудить с японскими коллегами, – отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов. – В дальнейшем нам предстоит совместно выработать стратегическое представление о развитии территории города, механизмы достижения этих целей.

Заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский отметил также, что, помимо внедрения автоматизированной системы управления потоками автотранспорта, может быть проведена работа по замене изношенных труб тепло- и водоснабжения с помощью современных японских технологий и при содействии специалистов из Страны восходящего солнца.

Напомним, что сделать Владивосток комфортным для жизни городом при помощи японских специалистов и с японскими технологиями предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на II Восточном экономическом форуме в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В декабре прошлого года Российский фонд единого института развития в жилищной сфере и японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» подписали договор о реализации проекта развития Владивостокского городского округа. Мастер-план, который предположительно представят в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме, определит приоритеты при формировании комфортной городской среды и вектор ее развития.