Учиться балету в краевой столице

Стартовал второй этап набора в Приморский филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой в 2017/2018 учебном году. Свои заявки на участие в просмотре могут направлять жители всего Дальнего Востока России до конца августа.

Как сообщили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра, конкурс на поступление в старейшее балетное училище состоится 29 августа в Малом зале театра.

К участию приглашаются жители Дальнего Востока, окончившие четыре класса общеобразовательной школы. Дети должны приехать на экзамен с родителями или законными представителями.

Просмотр будет проведен в соответствии с правилами, установленными академией: все отборочные туры пройдут в один день, первый и третий этапы объединены в один. Комиссия просматривает детей группами по 10 человек. Мальчики и девочки принимают участие в отборочных турах раздельно. Во время экзамена в зал не допускают родителей, посторонних лиц и прессу. По итогам вступительных экзаменов к поступлению в филиал академии во Владивостоке будут рекомендованы кандидаты, имеющие необходимые физические данные, прошедшие медицинскую комиссию, рассказали организаторы.

Подробную информацию о проведении набора, необходимых медицинских документах и внешнем виде участников просмотра можно получить по телефонам во Владивостоке 8(423)265-85-36, 8(423) 265-85-62.

Отметим, что первый балетный класс Приморского филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 года. Его сформировали из 12 девочек и мальчиков возраста 10–11 лет. Воспитанники филиала академии регулярно выступают в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра «Щелкунчик» и «Корсар». Юные танцовщики успели принять участие в балете «Спящая красавица» 26 и 27 мая, 2 и 4 июня.