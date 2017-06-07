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СКР не признал Владивосток пострадавшим от действий Игоря Пушкарева

Следственный комитет России не признал администрацию Владивостока пострадавшей от действий главы города Игоря Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на сайт временно отстраненного мэра.

В постановлении об отмене незаконного (необоснованного) постановления следователя отмечается: «учитывая, что расследуемыми преступлениями администрации города Владивосток ущерб не причинен и не нанесен вред ее деловой репутации, а также продолжающуюся хозяйственную деятельность МУПВ «Дороги Владивостока», решения следователя о признании потерпевшим администрации города Владивосток и о допуске лица в качестве представителя потерпевшего, подлежат отмене. В соответствии с этим, руководствуясь статьей 39 УПК РФ, замруководителя ГУ по расследованию особо важных дел СКР А.В. Разинкин вынес решение об отмене Постановления о признании потерпевшим от 27.09.2016 и Постановления о признании представителем потерпевшего от 29.09.2016, вынесенные старшим следователем по особо важным делам при Председателе СКР Р.Р. Габдулиным (занимался с самого начала данным делом, был командирован во Владивосток в начале июня 2016 года. – Прим. ред.)».

Стоит отметить, что следствие отменило постановление за три дня до окончания следственных действий и сейчас потерпевшим является МУПВ «Дороги Владивостока».

Добавим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

Автор : РИА Vladnews

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