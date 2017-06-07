Приморье в режиме ЧС: то горим, то тонем

Режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района в связи с прошедшими дождями.

Аварийно-восстановительные работы начнутся после окончательной стабилизации паводковой обстановки, пообещали в пресс-службе края, сославшись на департамент гражданской защиты Приморья.

В связи со значительным количеством осадков на территории Чугуевского муниципального района и подъемом воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра произошло частичное разрушение дорожного полотна на автомобильных дорогах Извилинка – Березовка и Ленино – Березовка, а также поврежден мост через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение в селе Березовка. Также подтоплено 25 подворий в этих селах, уточнили в ведомстве.

Режим чрезвычайной ситуации введен в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка. Эвакуация населения в пострадавших населенных пунктах не производилась, в села завезены продукты и топливо для дизельной электростанции.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, ожидается смещение волны паводка в среднее течение реки Уссури, с подъемом уровня воды до 1,4 метра, с подтоплением пойменных мест без значительных разливов и затоплений. На остальных реках края ожидаются колебания уровня воды до 30 сантиметров, пояснили в учреждении.

В ведомстве подчеркнули, что опасных гидрологических явлений на территории Приморья в ближайшее время не ожидается.