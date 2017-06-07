Школа смеха ради

Уж в чем в чем, а в том, как лечить и учить, у нас, как известно, разбираются решительно все – от сантехника до менеджера по продажам. И все, ну решительно все, сходятся во мнении – в школе все не так, как надо. А вот как надо, уж они-то – эксперты интернетные – знают!

Так, один мой шапочный знакомый сильно возмущался на своей страничке в «Фейсбуке» еще в начале мая: принес его сын-третьеклассник из школы в дневнике замечание от учителя: «Смеялся весь урок, мешал другим».

«Ах, – написал на своей страничке товарищ, – ведь это же ребенок, он должен смеяться, когда уже в нашей школе не будут наказывать за смех!» С какой активностью поддержали его «эксперты», прямо невозможно описать. Все сошлись во мнении, что школа – это место, где заливистый детский смех должен звучать ежесекундно и постоянно, что тишина на уроке – пережиток советского времени, что в школе должно быть в первую очередь весело, во вторую – свободно, а уж что там со знаниями – дело двадцатое. И вообще, зачем детям в наше время все эти физики-химии, литературы-алгебры! Все это пережиток прошлого…

Читала я все это, граждане, и недоумевала. Может быть, я ужасно несовременна и чего-то не понимаю в новомодных тенденциях образования, но мне всегда казалось, что школа – это та минимальная обязанность, с которой начинается приучение ребенка к жизни, а в ней обязанностей и ответственности будет больше, чем «хочушек». К жизни сознательной, где за свой выбор ты отвечаешь сам, где ты начинаешь понимать, что твои желания заканчиваются ровно там, где начинаются желания другого человека… Что в школу ребенок должен прийти с хотя бы минимальным набором хороших манер – не мешать, например, одноклассникам на уроке (в том числе и заливистым смехом), уметь соотносить уместность смеха и ситуации, ну и так далее. И что вообще-то, уж извините, в школу идут учиться. И мне непонятно, почему родитель возмущен не поведением своего чада и даже не собой (ведь мама с папой не научили сыночка элементарному), нет, его возмущает совершенно справедливое замечание учительницы. Или папа искренне видит в своем сыночке богоподобное существо, которому правила не писаны и он можно делать все, что хочет, в том числе смеяться в любом месте в любое время, будь то урок в школе, спектакль в театре, сеанс в кино…

Подумаешь, помешал кому-то здоровый детский смех. Да пусть этот скучный надоедала выйдет из класса и не мешает «онжеребенку» хохотать и наслаждаться счастливым детством. Писать-считать хохочущий сынок научится, а больше-то и не надо: в век технического прогресса кнопки за сыночка и робот нажать сможет…