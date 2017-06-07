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Роботы наступают

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на проходившем в Санкт-Петербурге экономическом форуме сделал заявление о возможном сокращении рабочего дня до шести часов и даже больше. А первый зампред Банка России Сергей Швецов не исключил, что пятница может стать выходным днем через 15 лет. Такие заявления объясняются изменениями на рынке труда в связи с роботизацией производства, объясняет Retailer со ссылкой на «Газета.Ру»

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе сессии «Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда» на Петербургском экономическом форуме заявил, что в этом столетии мы можем ожидать значительного сокращения продолжительности рабочего дня:

– Давайте посмотрим, XIX век – сколько люди работали? Люди работали по 12–14–16 часов в сутки, сейчас уже стандарт XX века – 8 часов в день, 40-часовая рабочая неделя, но есть ряд стран, которые работают меньше.

Может быть, в XXI веке будет стандарт 4 часа, может 5, может 6, я не знаю. Может быть, когда-нибудь за 2 часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами, – сказал Топилин, подчеркивая, что сокращение рабочих часов не должно означать падения зарплаты.

Министр не был единственным на форуме, кто поднял тему улучшения условий труда в связи с особенностями нашего времени. Первый зампред Банка России Сергей Швецов не исключил, что пятница может стать выходным днем через 15 лет, связав это с внедрением роботов на производстве:

– Момент, который очень важен, – повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен: через 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, растет производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди, – заявил Швецов на Петербургском экономическом форуме.

Он отметил, что, если будет три выходных дня, это откроет новые сектора, связанные с предоставлением услуг. И пояснил, что сейчас уже всего 2 % населения кормят остальных, подчеркнув, что в будущем этот показатель будет гораздо меньше.

Тем временем британские ученые из Института будущего человечества Оксфордского университета и американские специалисты из отделения политических наук Йельского университета назвали срок, когда искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума, а также в каких профессиях роботы заменят людей.

По словам экспертов, искусственный интеллект заменит человека в переводе к 2024 году, в написании эссе по окончании школы – к 2026 году. Роботы смогут полностью заменить водителей большегрузов к 2027 году. Профессии продавцов магазинов исчезнут в 2031 году, писатели – к 2049-му. Хирурги станут ненужными к 2053 году.

Ученые отмечают, что с вероятностью в 50 % искусственный интеллект заменит человека через 45 лет. Через 120 лет на возможных рабочих позициях будет задействован исключительно компьютер.

Пока роботизация остается пусть недалеким, но все-таки будущим, сокращение рабочего дня в ряде стран вполне серьезно обсуждается уже сейчас.

Во Франции во время предвыборной гонки за пост президента сокращение рабочего дня было одним из пунктов программ некоторых кандидатов. Так, Франсуа Фийон обещал покончить с 35-часовой рабочей неделей, заявляя, что старый режим работы причинил много вреда.

Сегодня 6-часовой рабочий день активно практикуется в шведских компаниях и технологичных стартапах. Генеральный директор компании Filimundus, которая занимается разработкой мобильных приложений, Лайнус Фелдт считает, что 8-часовой рабочий день не такой эффективный, как думают многие:

– Фокусироваться на работе в течение восьми часов чрезвычайно тяжело. Приходится перемежать работу чем-то для разнообразия. Становится трудно разбираться с личной жизнью, проводить время с семьей, – сказал шведский бизнесмен.

Хотя шведское государство пока и не готово к сокращению рабочего времени для сотрудников государственных и частных компаний на национальном уровне, эксперименты в этом направлении все же проводятся.

Так, одна государственная компания, а именно клиника по уходу за престарелыми в Гетеборге, ввела шестичасовой рабочий день. Аргументацией для такого эксперимента послужило мнение о том, что персонал в таких условиях чувствует себя более позитивно, эффективнее присматривая за своими подопечными, меньше конфликтует между собой и в целом чувствует большую удовлетворенность жизнью.

Через несколько месяцев после введения нового режима руководство организации заявило, что качество услуг действительно повысилось, поскольку сотрудники уставали уже не так сильно, а энтузиазма у них прибавилось.

Однако у эксперимента оказалась и обратная сторона, а именно финансовая. Вся проблема в том, что в ходе эксперимента пришлось значительно повысить затраты на обслуживающий персонал. Для того чтобы компенсировать снижение времени работы 68 сотрудников этой организации, пришлось нанять еще 17 человек, что обошлось городскому бюджету в дополнительные 1,3 млн долларов США.

– Все это связано с высокими затратами и слишком дорого для того, чтобы проводить сокращение рабочего дня в других организациях в обозримом будущем, – заявил Даниэль Бернмар, местный чиновник, который отвечает за уход за престарелыми жителями города.

Автор : «Газета.Ру» , Алексей ГРЯЗЕВ

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