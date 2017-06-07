Нахимовцы ушли на каникулы с грамотами

Во Владивостокском филиале Нахимовского военно-морского училища, как и во всех учебных заведениях, начались каникулы. Здесь прошла торжественная линейка в честь окончания учебного года.
В торжественном мероприятии приняли участие начальник штаба Тихоокеанского флота контр-адмирал Игорь Осипов, командование училища, представители ветеранских, общественных и религиозных организаций, родные и близкие воспитанников.
Игорь Осипов, как сообщила пресс-служба ТОФ, поздравил нахимовцев с успешным окончанием учебы и пожелал им успешно осваивать главную науку – защищать Родину. Также контр-адмирал отметил, что с этого года каждый класс ВНВМУ взят под патронат соединений и частей флота и что в течение нового учебного года нахимовцы на практике будут знакомиться с боевыми кораблями и полигонами береговых войск Тихоокеанского флота.
В завершение линейки прошла церемония награждения. Более шестидесяти воспитанников ВНВМУ получили медали за участие в параде Победы 2017 года, а нахимовцы, ставшие призерами предметных олимпиад и закончившие учебу с оценками «отлично» по всем предметам, были поощрены похвальными листами и грамотами.
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