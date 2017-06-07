Клещи звереют с каждым днем

С началом лета приморцы все чаще обращаются в медицинские учреждения с жалобой на присасывание клещей, констатирует сайт Роспотребнадзора по Приморскому краю.

За последнее время зарегистрирована 2731 такая жалоба, в том числе в 645 случаях укусы обнаружены у детей. Наибольшее количество обращений с присасыванием клещей зафиксировано во Владивостоке (974), Уссурийске (413), Находке (212), Артеме (196), Арсеньеве (103), Спасске-Дальнем (103), Дальнегорске (80), в Пожарском (102) и Кавалеровском (64) районах.

С начала опасного сезона, когда клещи пошли в атаку, зарегистрировано шесть случаев заражения клещевым энцефалитом у жителей Владивостока, Михайловского, Черниговского и Яковлевского районов. Болезнь Лайма, вирус которой также передается клещами, зарегистрирована у 13 человек (это жители Пограничного, Кавалеровского, Михайловского, Чугуевского районов, Владивостока и Артема).

В лабораториях края выполнено 1820 экспресс-исследований клещей, снятых с людей. В 165 случаях (9,4 %) обнаружены возбудители клещевых инфекций, в 31 из них – антиген вируса клещевого энцефалита, причем в четырех случаях у детей.

Медики напоминают: если вы по каким-то причинам не сделали прививку от энцефалита, позаботьтесь о правильной экипировке, отправляясь на природу. А уж если клещ все-таки присосался, срочно отправляйтесь в медучреждение!