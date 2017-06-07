Содействие здоровому образу жизни в приморской столице поощрят подарками

За пропаганду здорового образа жизни среди населения во Владивостоке можно получить сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока принимают заявки от участников конкурса по пропаганде ЗОЖ.
Напомним, что конкурс проводится в двух номинациях – «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения». Принять участие в соревновании могут организации и предприятия всех форм собственности.
Заявки принимают до 26 июня по адресу: ул. Ильичева, д. 15, кабинет 41.
Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону 2614-229.
За пропаганду здорового образа жизни среди населения во Владивостоке можно получить сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
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