Содействие здоровому образу жизни в приморской столице поощрят подарками

За пропаганду здорового образа жизни среди населения во Владивостоке можно получить сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока принимают заявки от участников конкурса по пропаганде ЗОЖ.

Напомним, что конкурс проводится в двух номинациях – «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения». Принять участие в соревновании могут организации и предприятия всех форм собственности.

Заявки принимают до 26 июня по адресу: ул. Ильичева, д. 15, кабинет 41.

Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону 2614-229.