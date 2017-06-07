Пляжи готовятся к приему отдыхающих

Пляжи Владивостока в преддверии купального сезона проверила специальная комиссия.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора, ГИМС, МЧС и профильных управлений администрации города посетили муниципальные прибрежные территории, где в этом сезоне будут организованы пляжи.

Согласно результатам мониторинга качества воды, проведенного сотрудниками Рос-потребнадзора, жителям и гостям приморской столицы рекомендуют купаться на пляже парка культуры и отдыха имени C. Лазо, на пляже «Ривьера-Лагуна» на станции Санаторной и в бухте Аякс на острове Русском. В этом году администрация города будет контролировать именно эти пляжи. Остальные находятся в собственности федеральных органов, уточнили в пресс-службе мэрии.

Как подчеркнул начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации города Сергей Шабаев, городские пляжи на станции Санаторной практически полностью готовы к купальному сезону. Руководителям осталось лишь представить комиссии некоторые документы.

– Муниципальные пляжные территории на сегодняшний день на 95 % готовы к купальному сезону. До 15 июня здесь должны устранить все недочеты, – сказал Сергей Шабаев.

Готовность пляжа в бухте Аякс на острове Русском пока только 50 %. Однако арендатор заверил членов комиссии, что к началу купального сезона сотрудники установят необходимые спасательные посты, оборудуют пляж туалетами, раздевалками, а также оформят помещение для оказания медицинской помощи.

Напомним, что согласно действующему законодательству арендаторы пляжей должны провести специальную противоклещевую обработку территорий, заключить договоры, обследовать морское дно при помощи водолазов, оснастить территории спасательными постами, информационными стендами, медпунктами, радиосвязью, а также выполнить ряд других требований.

Напомним, официально купальный сезон во Владивостоке стартует 15 июня.