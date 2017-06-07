Дрифтеры продемонстрируют мастерство на Змеинке

В воскресенье, 11 июня, во Владивостоке на автодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет второй этап открытого чемпионата города по автомногоборью Drift Street Legal (DSL) – 2017.

Начало квалификации гонщиков в 12 часов, парных заездов – в 14 часов, уточнили в пресс-службе мэрии.

Побороться за звание чемпиона по дрифту DSL во Владивосток приедут пилоты со всего Дальнего Востока. Участие в соревнованиях примут более 30 гонщиков в двух классах – Light (начинающие спортсмены) и Pro (более опытные пилоты).

Как отмечают организаторы, выполнять трюки с использованием автомобилей на улицах города небезопасно. Для этого во Владивостоке и существует картодром «Змеинка», где можно тренироваться, а на чемпионате Drift Street Legal – испытать свои силы. Для зрителей будет организована бесплатная парковка на территории картодрома, а также фуд-корд, и, конечно же, их ждет море дыма и зрелищного дрифта.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать спортсменов. Вход для зрителей бесплатный.