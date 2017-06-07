Браконьеры попали в засаду

Сразу двоих вооруженных нарушителей задержали государственные инспекторы нацпарка «Земля леопарда» в ходе спецоперации.

Нарушители пытались устроить охоту в центральной части особо охраняемой природной территории 5 июня, сообщил подробности главный специалист по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.

Браконьеры заранее организовали на территории нацпарка солевые площадки, используя необходимые копытным минералы в качестве приманки, а для удобства соорудили укрытия на высоких деревьях. Однако поохотиться злоумышленникам не удалось. Развернутые в глубине леса браконьерские точки уже находились под контролем.

Оба солонца сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» обнаружили неделей ранее, поэтому к встрече с нарушителями были готовы. И все же операция не стала для государственных инспекторов легкой задачей. Наблюдение в разбитом неподалеку временном лагере велось круглые сутки с конца весны в любую погоду – жаркое солнце не раз сменял холодный дождь и штормовой ветер. Днем дежурные оперативной группы использовали бинокли, а ночью – тепловизоры.

Длительное ожидание себя полностью оправдало. В минувший понедельник поздним вечером нарушители объявились возле солонцов. Не заметив подвоха, они забрались на свои стрелковые позиции, готовясь к охоте. Разделенные на две команды государственные инспекторы, поддерживая связь по рации, незаметно окружили браконьеров и предложили им сдаться. Застигнутых врасплох горе-охотников охватила паника, которая, вероятно, быстро сменилась осознанием безы-сходности положения. Бросив ружья, они были вынуждены спуститься на землю.

Нарушители были снаряжены всем необходимым: гладкоствольными ружьями (как выяснилось, нелегальными), патронами, охотничьими ножами для разделки мяса, веревками и большими рюкзаками для добычи. При этом они рассчитывали устроить ночную охоту, так как модифицировали оружие специальными фонарями. Все это им так и не пригодилось. Их оснастку изъяли государственные инспекторы, а сами охотники, оказавшиеся жителями Хасанского района, доставлены в отделение полиции. Процесс задержания был зафиксирован на видео.

– Дальнейшую судьбу браконьеров решит суд, а полученные в ходе оперативной съемки кадры станут неопровержимым доказательством их вины, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – В некотором смысле мы можем даже поблагодарить охотников за прекрасно обустроенные дополнительные солонцы, которым будут очень рады копытные, обитающие в национальном парке.

Интересно, что пресекли браконьерский рейд государственные инспекторы именно 5 июня, таким образом отметив Всемирный день окружающей среды – День эколога.