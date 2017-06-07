Во Владивостоке приручают «Драконов»

Главный праздник молодых жителей приморской столицы – «День молодежи – 2017» – состоится 24 июня на набережной Спортивной гавани.

Одним из самых зрелищных и захватывающих мероприятий «Дня М», организатор которого администрация Владивостока, станут традиционные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон».

– В этом году было принято 86 заявок, после жеребьевки сформировано 43 смешанные команды. С мая участники приступили к тренировкам, которые проходят с утра до позднего вечера. Команда администрации Владивостока в этом году будет грести с командой компании «2Гис», – сообщила начальник городского управления развития физической культуры и массового спорта Юлия Вельбик.

В нынешнем году команды тренируются на базе яхт-клуба «Семь футов» и на станции Санаторной в муниципальном парке имени С. Лазо. Каждая команда обязательно должна пройти минимум четыре тренировки, но в среднем спортсмены собираются, чтобы усовершенствовать навыки в гребле, 5 – 8 раз. Подготовка к соревнованиям включает в себя не только занятия на море, но и на суше: все участники должны размяться и отработать технику движений.

Напомним: впервые соревнования на «Драконах», поддержанные главой города Игорем Пушкаревым, прошли в 2009 году. В каждой команде участвовали представители различных организаций. С 2010 года в соревнованиях стали принимать участие представители не только молодежных объединений, но и власти, бизнеса и СМИ.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих 24 июня на набережную Спортивной гавани поболеть за спортсменов-любителей и понаблюдать за зрелищными гонками на лодках класса «Дракон».