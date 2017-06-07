Улицы украсят парусниками и рододендронами

В преддверии Дня города и в честь его 157-летия администрация Владивостока предлагает использовать для праздничного оформления учреждений баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции.
В этом году вниманию горожан представлены два варианта баннеров. Первый – это стилизованный под детский рисунок парусник в море. Основой второго макета является природный символ приморской столицы – рододендрон (более известный в народе как багульник), уточнили в пресс-службе администрации города.
Праздничный облик традиционно приобретают библиотеки, школы, детские сады, витрины магазинов и фасады зданий, где расположены различные организации и предприятия города.
За пропаганду здорового образа жизни среди населения во Владивостоке можно получить сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
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