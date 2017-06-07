Сдача ЕГЭ под контролем камер видеонаблюдения

Во Владивостоке школьники продолжают сдавать ЕГЭ. Накануне, 7 июня, прошли экзамены по литературе и физике. Последняя дисциплина, кстати, на третьем месте по популярности у школьников. Этот предмет вчера сдавали 701 человек.
Как отметили в пресс-службе мэрии, для сдачи ЕГЭ было подготовлено 14 пунктов вместимостью до 150 человек. В аудиториях установлены камеры видеонаблюдения, а на входе в пункты сдачи экзаменов – металлодетекторы. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.
В целом ЕГЭ за прошедшие восемь лет стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой. Неизменными остаются запреты и ограничения. Так, категорически запрещено пользоваться сотовой связью. Причем вето распространяется на всех: учеников, преподавателей, организаторов экзамена, присутствующих представителей СМИ и наблюдателей.
Напомним: в этом году 2211 выпускников, которые сдают два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагают ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1393 школьника, что составило 63 % от общего числа 11-классников. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками, история, которую пожелали сдавать 917 человек. Самой невостребованной стала география. На экзамен по этой дисциплине придут 156 человек.
За пропаганду здорового образа жизни среди населения во Владивостоке можно получить сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
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