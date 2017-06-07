Сдача ЕГЭ под контролем камер видеонаблюдения

Во Владивостоке школьники продолжают сдавать ЕГЭ. Накануне, 7 июня, прошли экзамены по литературе и физике. Последняя дисциплина, кстати, на третьем месте по популярности у школьников. Этот предмет вчера сдавали 701 человек.

Как отметили в пресс-службе мэрии, для сдачи ЕГЭ было подготовлено 14 пунктов вместимостью до 150 человек. В аудиториях установлены камеры видеонаблюдения, а на входе в пункты сдачи экзаменов – металлодетекторы. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

В целом ЕГЭ за прошедшие восемь лет стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой. Неизменными остаются запреты и ограничения. Так, категорически запрещено пользоваться сотовой связью. Причем вето распространяется на всех: учеников, преподавателей, организаторов экзамена, присутствующих представителей СМИ и наблюдателей.

Напомним: в этом году 2211 выпускников, которые сдают два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагают ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1393 школьника, что составило 63 % от общего числа 11-классников. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками, история, которую пожелали сдавать 917 человек. Самой невостребованной стала география. На экзамен по этой дисциплине придут 156 человек.