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Наведем чистоту на Русском играючи

В следующий понедельник, 12 июня, в приморской столице впервые состоится экологическая квест-игра «Чистый Русский». Побороться за чистоту острова и призы администрация Владивостока приглашает всех желающих горожан.

Как сообщили в городском управлении охраны окружающей среды и природопользования, экоквест пройдет на Русском острове. Победителем станет тот, кто быстрее всех соберет больше всего мусора (с учетом требований раздельного сбора), а также сделает лучшие фото в социальных сетях с тегом #чистыйрусский и отгадает загадки. Всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь. Победители получат призы.

Кроме этого, в рамках мероприятия будет организован пикник и пройдет концерт популярных владивостокских исполнителей – группы «Марлин» и певицы Анастасии Мещеряковой.

Чтобы принять участие в квест-игре, необходимо:

– собрать команду из 2 – 4 человек;

– зарегистрироваться по ссылке https://cleangames.ru/events/cleanrussky.

По словам соорганизаторов мероприятия – экологического проекта «Остров мечты», для всех участников будет организован трансфер, контактный телефон 8924-729-33-24.

Справка «В»

Экологическая квест-игра организована администрацией приморской столицы в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014–2019 гг., подпрограммы «Экологическое просвещение и образование населения».

Мероприятие пройдет по принципу общероссийского экологического проекта «Чистые игры». За два с половиной года в разных регионах проведено более 50 игр, 5 тысяч человек, которые приняли в них участие, собрали 130 тонн мусора. 

Автор : Отдел новостей «В»

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