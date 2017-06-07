На Спецзаводе № 1 установят новые фильтры

Контракт на изготовление и установку современных очистных фильтров на мусоросжигательном заводе во Владивостоке в районе Второй Речки (ул. Бородинская, 28) подписан руководством муниципального предприятия «Спецзавод № 1» и АО «Спейс-Мотор».
Санкт-Петербургская компания выиграла аукцион, состоявшийся в мае 2017 года. На предприятии отметили, что с вводом в эксплуатацию нового оборудования система газоочистки значительно улучшится. Степень очистки будет достигать 99 – 100 процентов, уверили в пресс-службе администрации города.
АО разрабатывает и устанавливает для разных отраслей прмышленности оборудование, предназначенное для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Компания работает в области охраны окружающей среды уже более 20 лет.
Завершить монтаж планируется к концу 2017 года. В настоящее время лабораторные исследования и замеры проводят сертифицированные организации – Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Примгидромет», Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДВФО». По их данным, качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам. Загрязняющих примесей, превышающих предельно допустимую концентрацию, не обнаружено.
За пропаганду здорового образа жизни среди населения во Владивостоке можно получить сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
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