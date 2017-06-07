На Спецзаводе № 1 установят новые фильтры

Контракт на изготовление и установку современных очистных фильтров на мусоросжигательном заводе во Владивостоке в районе Второй Речки (ул. Бородинская, 28) подписан руководством муниципального предприятия «Спецзавод № 1» и АО «Спейс-Мотор».

Санкт-Петербургская компания выиграла аукцион, состоявшийся в мае 2017 года. На предприятии отметили, что с вводом в эксплуатацию нового оборудования система газоочистки значительно улучшится. Степень очистки будет достигать 99 – 100 процентов, уверили в пресс-службе администрации города.

АО разрабатывает и устанавливает для разных отраслей прмышленности оборудование, предназначенное для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Компания работает в области охраны окружающей среды уже более 20 лет.

Завершить монтаж планируется к концу 2017 года. В настоящее время лабораторные исследования и замеры проводят сертифицированные организации – Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Примгидромет», Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДВФО». По их данным, качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам. Загрязняющих примесей, превышающих предельно допустимую концентрацию, не обнаружено.