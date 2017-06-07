Взрослым – Сирано, детям – Маугли

Гастроли Московского Губернского театра пройдут во Владивостоке на сцене драматического театра имени Горького с 9 по 13 июня в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Московский Губернский театр еще очень молод (он создан в январе 2014 года), однако за время своего существования обогатил репертуар рекордным количеством новых спектаклей (около 30), которые теперь идут на большой и малой сцене. Известные актеры разных поколений: Дмитрий Дюжев, Борис Галкин, Андрей Ильин, Валерия Ланская, Карина Андоленко, Александр Соколовский, Антон Богданов – помогли Сергею Безрукову, который и возглавляет коллектив, сделать труппу популярной.

Говоря о художественном направлении нового театра, Сергей Безруков вспоминает итальянского режиссера Джорджо Стрелера и его книгу «Театр для людей»: «Нас интересует жизнь обыкновенного человека, те человеческие переживания, которые объединяют и богатого, и бедного. Мы строим театр, доступный для всех». МГТ – первый в России, где идут спектакли в сопровождении тифлокомментария – специального пояснительного текста для слепых.

В нашем городе, как сообщила пресс-служба театра имени Горького, Московский Губернский театр покажет пять спектаклей: героическую комедию Ростана «Сирано де Бержерак» с участием Сергея Безрукова, Карины Андоленко и Антона Хабарова, музыкально-пластический спектакль для детей и взрослых «Книга джунглей. Маугли» по сказке Киплинга, трагедию «Вид с моста», фантазию «Прекрасное Далеко», а также комедию «Нашла коса на камень» с Дмитрием Дюжевым в главной роли – визитную карточку театра, с которой и началась его история.

11 июня в Арсеньеве в ДК «Прогресс» также состоится творческий вечер с участием артистов театра «Знакомьтесь: Московский Губернский театр».

Подробнее о Московском Губернском театре читайте в одном из следующих номеров «В».