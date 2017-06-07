Театр ТОФ – время перемен

Серьезные изменения переживает один из самых интересных и своеобразных театров Владивостока – театр ТОФ.

Режиссер Станислав Мальцев, отдавший этому творческому коллективу более 15 лет, отныне работает в Уссурийске, где возглавил городской драматический театр имени Комиссаржевской.

– Всему когда-то приходит конец, – философски прокомментировал перемены Станислав Мальцев. – Считается, что 15 лет – критический срок для любого творческого коллектива. Потом нужно что-то менять, вносить свежую кровь, вот, собственно, так и происходит. Я работаю с новым коллективом, интересным, молодым, активно выезжающим на гастроли. Так, уссурийский драматический собирается в этом году на фестиваль в Екатеринбург, в будущем – в Южную Корею, кроме того, летом здесь пройдет лаборатория Театра наций. Также я – по согласованию с директором театра Игорем Синицыным – ставлю спектакли в тех театрах страны, куда меня приглашают, например в Белгороде, теперь вот собираюсь в Курск. А в театре ТОФ, надеюсь, тоже все перемены будут к лучшему. Сейчас там пока нет главного режиссера, его обязанности исполняет актер театра Роман Колотухин.

«В» тоже хочется верить, что все потрясения в театре ТОФ (коллектив покинул также актер Кирилл Денисовец, в ближайшее время в другие театры города намерены перейти Сергей Лисинчук и Максим Клушин) будут только во благо и что этот коллектив, известный необычными постановками, современным подходом к режиссуре и формированию репертуара, имеющий свою публику и постоянных зрителей, все сложности преодолеет.

Кстати, интервью со Станиславом Мальцевым читайте в одном из следующих номеров «В».