Искусство Кореи – от модернизма до «Квартала художников»

Приморская государственная картинная галерея в период Недели корейского искусства во Владивостоке и в рамках выставки Ли Кванг Ха «История любви» проводит серию лекций Адели Ким – искусствоведа, куратора, координатора арт-резиденции «Заря». Предметом искусствоведческого анализа станет южнокорейское искусство на рубеже веков.
Так, 11 июня в 11.30 состоится лекция «Краткая история искусства Южной Кореи XX века: модернизм и постмодернизм». Разговор пойдет о современном южнокорейском искусстве, которое с 1950-х годов стремится на мировую сцену. Художники экспериментировали со цветом и техникой, пробовали себя в абстракционизме и подошли к концептуальному искусству и постмодернизму.
В это же время 18 июня Адель Ким прочтет лекцию «Путеводитель по Сеулу: система художественных институций и многообразие арт-пространств». В столице Южной Кореи расположились Центр искусств и университет Хонъик. В его окрестностях каждую осень устраивается фестиваль искусств, где можно увидеть работы студентов. Также в Сеуле есть квартал, с неофициальным названием «Квартал художников», где разрисована каждая стена и каждый проулок.
За пропаганду здорового образа жизни среди населения во Владивостоке можно получить сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
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