Искусство Кореи – от модернизма до «Квартала художников»

Приморская государственная картинная галерея в период Недели корейского искусства во Владивостоке и в рамках выставки Ли Кванг Ха «История любви» проводит серию лекций Адели Ким – искусствоведа, куратора, координатора арт-резиденции «Заря». Предметом искусствоведческого анализа станет южнокорейское искусство на рубеже веков.

Так, 11 июня в 11.30 состоится лекция «Краткая история искусства Южной Кореи XX века: модернизм и постмодернизм». Разговор пойдет о современном южнокорейском искусстве, которое с 1950-х годов стремится на мировую сцену. Художники экспериментировали со цветом и техникой, пробовали себя в абстракционизме и подошли к концептуальному искусству и постмодернизму.

В это же время 18 июня Адель Ким прочтет лекцию «Путеводитель по Сеулу: система художественных институций и многообразие арт-пространств». В столице Южной Кореи расположились Центр искусств и университет Хонъик. В его окрестностях каждую осень устраивается фестиваль искусств, где можно увидеть работы студентов. Также в Сеуле есть квартал, с неофициальным названием «Квартал художников», где разрисована каждая стена и каждый проулок.