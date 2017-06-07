Кто будет президентом через год, объявили в приморской столице

В 2018 году президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» станет Андрей Кончаловский, согласие мэтра уже получено.

А вот кто возглавит нынешний, юбилейный, 15-й киносмотр и будет встречать гостей на звездной дорожке вместе с его художественным руководителем Ефимом Звеняцким, пока не озвучивается.

Известно только, что открытие «Меридианов Тихого – 2017» пройдет в театре оперы и балета, а вот на закрытие кинофорум вернется в родные пенаты – в кинотеатр «Океан». Об этом сообщили на пресс-ланче, предваряющем официальные мероприятия фестиваля, которые пройдут в этом году с 9 по 15 сентября.

По словам программного директора «Меридианов Тихого» Юрия Гончарова, уже сегодня на суд отборщиков фестиваля представлено более 1000 фильмов из 87 стран. Так что все традиционные для фестиваля программы будут сформированы, в том числе и любимая многими «Сделано во Владивостоке» (здесь будет показана картина «Уравнение с тремя неизвестными», снятая по пьесе рано ушедшего из жизни актера театра ТОФ Владимира Журавлева).

– Мы покажем ретроспективу фильмов Анджея Вайды, программу фильмов к 15-летию «Меридианов Тихого», – сообщил Юрий Гончаров. – Не забудем и такую дату, как 100-летие революции. В программе «В фокусе» будут на этот раз ленты из Японии. Пока определяемся, каким будет фильм открытия, ведем переговоры, в том числе с создателями ленты «Напарник», снятой во Владивостоке.

Пока под вопросом остается картина, которой будет оказана честь представлять Россию в основном конкурсе фестиваля, а также какие ленты войдут в программу «Кино России», – переговоры ведутся с Юрием Грымовым, Анной Меликян, Кантемиром Балаговым… Зато точно известно, что финский режиссер Томассо Мотолла покажет в рамках фестиваля ленту о том, как осуществлялся во Владивостоке международный проект – постановка спектакля «Анна Каренина».

– Мы уже 15 лет занимаемся очень важным делом, – сказал генеральный директор «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий, – влюбляем людей кино во Владивосток.

Гости «Меридианов» приезжают на фестиваль и навсегда оставляют кусочек сердца в нашем городе. Поэтому мы рады сказать вам, что уже сегодня частично известны имена тех, кто украсит звездную дорожку. Это в первую очередь прекрасная Фанни Ардан, а также такие известные актеры, как Федор Добронравов, Мария Аронова, Сергей Шакуров. Традиционно приедут во Владивосток Кирилл Разлогов, Павел Лунгин, ректор ВГИКа Владимир Малышев. Наконец-то мы увидим и Алексея Учителя, он представит фрагменты из своего фильма «Матильда» (показать фильм целиком до премьеры не получится) и проведет мастер-класс. А еще нам очень приятно, что в гости к нам приедет Юичи Нода, знаменитый японский мастер, создающий призы для кинофестиваля вот уже 15 лет.

Уже фактически сформировано жюри кинофорума. В него вошли, как сказал Юрий Гончаров, те, кто по-настоящему знает и разбирается в кино, – киноведы, критики, продюсеры из Португалии, Италии, Гонконга, Берлина. Нет пока только председателя жюри, но переговоры на этот счет активно ведутся.

Как всегда, в программе «Меридианов Тихого» много времени будет уделено образовательной и культурной составляющей. Мастер-классы дадут все члены жюри, в том числе и известный критик, специалист по кино Ольга Страда из Италии. В рамках фестиваля пройдут круглые столы, дискуссии, откроется традиционная выставка в галерее «Арка», состоится выход в море на «Палладе»… Словом, «Меридианы Тихого» в очередной раз постараются влюбить в наш город тех, кто здесь еще не был, и укрепить чувства тех, кто уже приезжал в гости на кинофестиваль.