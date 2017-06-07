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Городские озеленители определили лидеров цветочного оформления клумб и скверов
Букет из бегонии для горожан

Прощаясь с весной, мы расстаемся до следующего года и с ее цветочным убранством. У лета свои предпочтения. На смену тюльпанам и другим раноцветущим луковичным на клумбах Владивостока высаживают адаптированные к прибрежному климату однолетники. Сейчас самый разгар этой работы.

– Специализированными предприятиями – победителями аукционов в этом году для города выращено 400 тысяч корней рассады, – рассказали в пресс-службе администрации Владивостока. – Половина уже обживается на клумбах и начинает цвести. Сейчас специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ведут посадки на Луговой, привокзальной площади, в скверах и других местах отдыха, благоустройство которых, начатое несколько лет назад, планомерно продолжается.

Интересно, что в лидеры цветочного оформления клумб вышла бегония с ее компактными кустиками, блестящими листьями и обильным цветением до самых заморозков. По объемам посадок она опережает даже королеву лета – петунию. Хотя по большому счету позиций та не сдает, как и тагетес, агератум, виола, сальвия, цинерария. Можно будет увидеть в цветниках также однолетние георгины, эффектные канны, декоративную капусту, по праву заслужившую популярность своим нарядным и продолжительным цветением. В качестве эксперимента в небольших количествах высаживаются новинки. Но все-таки ставка делается на давно проверенные в местных условиях устойчивые к ветрам и осадкам культуры, которые озеленители считают палочками-выручалочками.

Чувствуется, что оформлением цветочных композиций занимается профессиональный дизайнер: они стали более выразительными, оригинальными, яркими. Обратите внимание на сделанные нынешней весной посадки кустарников от «Зари» вдоль гостевого маршрута. Им дадут окрепнуть, подрасти, а потом начнут стричь, формировать зеленую изгородь – и вот тогда будет понятна ее роль в городском пейзаже.

– Неспециалисты могут не знать, как называется тот или иной вид древесных растений, но непременно оценят его красоту. Они могут не осознавать всех трудностей выращивания в агрессивной городской среде хвойных пород, но не могут не порадоваться, что на Адм. Фокина, во многих городских скверах прижились можжевельники, туи и другие вечнозеленые растения, – поделился своим мнением кандидат сельскохозяйственных наук научный сотрудник Дальневосточной опытной станции ВИР Павел Чебукин. – Проезжая по городу, я замечаю: вот откос, для укрепления которого посажены (совершенно правильно!) растения с цепкой корневой системой, а там для решения застарелой проблемы в ход пошли новые современные материалы. Выигрышно смотрятся чай курильский, пузыреплодник калинолистный, спирея, новая для наших мест культура – магнолия Зибольда. Городские службы прислушались к нашим рекомендациям по использованию в озеленении местного красиво цветущего дерева – вишни сахалинской, которую японцы называют сакурой. Пока сделаны экспериментальные посадки, но уже это обнадеживает. Модно формировать декоративные деревья и кустарники в штамбовой форме, и это тоже стало внедряться.

Скоро во Владивостоке, как сообщили специалисты мэрии, появится даже уличный бонсай, как в Японии и Китае. Первопроходцами внедрения в озеленение восточного стиля станут сосны, уже посаженные в парке городов-побратимов.

Задумайтесь: построить в городе высотку быстрее, чем вырастить дерево! Именно этим должна определяться его ценность.

Справка «В»

Из древесных пород весной больше всего было высажено лип. Это вполне оправданно в год, который по древнеславянскому календарю (начался он 20 марта) считается именно годом липы.

    

Автор : Надежда БРАЖИНА

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Городские озеленители определили лидеров цветочного оформления клумб и скверов

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