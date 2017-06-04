«Спартак-Приморье»: новую победу подкрепили призом

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» в конце мая выиграл престижный международный турнир в Китае. В нем выступали российская, испанская, американская и литовская (страны – гранды мирового баскетбола) команды первых лиг своих чемпионатов. Россию в Поднебесной очень достойно представил «Спартак-Приморье».

Впрочем, удивляться здесь нечему: спортсмены Владивостока уже давно наладили связи с китайской стороной и ежегодно проводят в КНР товарищеские матчи. В этот раз наших баскетболистов пригласили для участия в турнире с хорошим призовым фондом. А тут еще подошла пора и для первого предсезонного сбора.

Кстати, о призовых: они составили 60 тысяч юаней (это более полумиллиона рублей). Победителю досталась треть всей суммы.

Принимающей стороной выступил средний по величине городок Сюньхуа в центре страны. Каждый день местная арена вместимостью 2500 зрительских мест заполнялась до отказа. И предпочтение местных болельщиков было на стороне российских мастеров. Впрочем, вполне заслуженно: выложенные на сайте клуба видеосюжеты о поединках показывают высокий уровень индивидуальной подготовки и коллективную сплоченность «Спартака» на паркете.

В первом матче наша команда обыграла клуб Admirals из США с разницей в 14 очков – 89:75. В другом поединке первого игрового дня Febstar из Испании в овертайме одержала победу над Reunion из Литвы со счетом 95:90. Затем приморцы буквально разгромили литовцев – 83:52. В заключительной игре группового этапа приморская команда, потеряв из-за травм двух игроков, уступила испанской Febstar – 71:73. Но это не помешало «Спартаку-Приморье» занять первое место по итогам предварительной стадии соревнования.

По регламенту турнира в полуфинале первая команда играла с третьей, а вторая – с четвертой. Нашим соперником в плей-офф стал разыгравшийся заокеанский Admirals, накануне разгромивший испанцев с разницей в 23 очка. Несмотря на короткую скамейку запасных, «Спартак-Приморье» в матче с американцами набрал больше 100 очков и завершил матч с разницей в плюс 20 – 87:107.

В финальном матче с овертаймом наша команда одержала победу над Febstar со счетом 88:84. Здесь также понадобилось дополнительное время: настолько неуступчивыми в ходе игры оказались обе стороны.

Бронзовым призером турнира стал Reunion, обыгравший в матче за 3-е место американский Admirals со счетом 89:86.

Помимо собственно турнира, на радость зрителям состоялись два индивидуальных конкурса по мастерству баскетболистов – по броскам сверху и броскам с дальней дистанции. Оба состязания выиграли игроки «Спартака-Приморье». Это признанные российские баскетболисты: виртуоз «слэм-дак контест» (попадание в корзину сверху) Андрей Кирдячкин и снайпер (попадание из-за красной линии) Федор Ключников. Баскетболисты США, Испании и Литвы были хороши и блистали своим мастерством, но наши оказались лучше.

Для «Спартака» этот турнир был важен еще по одной причине: на паркете максимально могли себя проявить молодые баскетболисты. Тренерский штаб активно выпускал молодежь на площадку, и она неплохо себя показала, хотя опытные профессиональные соперники им спуска не давали. Так что ближайший резерв подтягивается к основному составу.

«В» от души поздравляет спортсменов Владивостока с первой значимой победой в новом сезоне. Так держать!