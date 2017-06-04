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«Лучу» засветило в первой лиге

Сбывается прогноз «В» недельной давности о возможном продолжении выступления ФК «Луч-Энергия» в футбольной национальной лиге России (ФНЛ). На излете мая команда из Владивостока получила профессиональную лицензию для выступления в первой лиге.
«Лучу» засветило в первой лиге

Официальное заявление об этом сделал в Москве начальник комитета лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин. Заявки, кроме нашего клуба, повторно подавали (с первого раза лицензии получить не удалось) «Факел» (Воронеж) и «Мордовия» (Саранск). Первым фортуна улыбнулась, а вот волжане вторично не смогли гарантировать необходимый минимум требований ФНЛ.

– Критерии получения лицензии в этом году были крайне жесткими, – прокомментировал административный успех исполнительный директор АФК «Луч-Энергия» Александр Голубчиков. – Пример «Мордовии», еще в позапрошлом году выступавшей в высшей лиге, является наглядным тому свидетельством. Клуб из Владивостока был первым, чью заявку рассматривали на заседании комитета лицензирования РФС. Если брать во внимания наше финансовое положение последних лет, то достичь желаемого было вдвойне сложно. Надеюсь, что администрация края выполнит свои обещания по поддержке «Луча», которые позволят стабилизировать работу клуба в предстоящем сезоне. Ну а команда со своей стороны, уверен, сможет показать достойный результат в чемпионате страны.

На руку «Лучу» сыграло тяжелое в моральном плане решение ФК «Чита», ставшего победителем зоны «Восток» второй лиги, отказаться от выступления в ФНЛ. Клуб из Забайкалья даже не стал подавать заявку на получение лицензии для выступления в первой лиге. Причина проста: финансирование должно быть на порядок выше, стадион – соответствовать минимальным требованиям по газону, трибунам, освещению и внутренним помещениям, а подбор игроков – отвечать критериям первого дивизиона.

Поэтому, чтобы набрать 20 необходимых для участия в первенстве ФНЛ команд, требовалось оставить кого-либо из неудачников минувшего чемпионата. В прошедшем сезоне владивостокская команда заняла 16-е место. По спортивному принципу именно «Луч-Энергия» в следующем сезоне получал право на продолжение выступления в первой лиге. Пазл сложился.

В настоящее время наш клуб ждет официального письменного подтверждения-приглашения от ФНЛ. Оно должно поступить до 9 июня. Однако «Луч» уже прямо сейчас начал готовиться к очередному сезону. Решаются вопросы по созданию тренерского штаба и подбору игроков.

   

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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