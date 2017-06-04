ТОФ примеряет «Калибр»

На Тихоокеанском флоте началось массовое переоснащение подводных и надводных кораблей новейшими крылатыми ракетами «Калибр». Об этом в минувшие выходные сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Юрий Борисов в ходе своего визита в Большой Камень, сообщается на сайте Минобороны.

Первыми на перевооружение с одновременной модернизацией поставят четыре атомные подлодки проекта «Антей». На Дальневосточном заводе «Звезда» уже начались работы на многоцелевом ракетоносном крейсере «Иркутск» из состава Камчатской флотилии подводных лодок ТОФ.

– Старые ракеты «Гранит» будут заменены на «Калибр», которые хорошо показали себя в сирийском конфликте, – заявил на «Звезде» замглавы военного ведомства. – Кроме того, на лодке будет заменена часть общесудового оборудования и, по сути, лодка в старом корпусе будет иметь новые качества. В рамках государственной программы вооружения готовятся планы по модернизации еще трех многоцелевых лодок ТОФ с Камчатки.

Тем самым значительно повысятся боевые возможности кораблей проекта «Антей». «В» напоминает, что в составе Тихоокеанского флота имеется целое соединение грозных подводных крейсеров этого класса.

Что касается «Звезды», то сегодня и сам завод обновляется: в частности, ведется установка нового кранового хозяйства. Это позволит не только ремонтировать, но и строить крупнотоннажные суда для вспомогательного флота Минобороны. Через 2–3 года начнется реализация перспективных проектов.

В Приморье Юрию Борисову рассказали, что на Хабаровском судостроительном заводе спущен на воду первый понтон тяжелого металлического причала для Владивостока.

Генеральным заказчиком причала является Министерство обороны РФ, генеральным подрядчиком строительства выступил завод «Восточная верфь». Первый из трех понтонов является составной частью тяжелого металлического причала, предназначенного для швартовки подводных лодок нового поколения. В дальнейшем причал будет отбуксирован во Владивосток и поставлен в бухте Улисс.

У этого причала будут швартоваться шесть подводных лодок третьего поколения – обновленных «Варшавянок».

Первые две лодки поступят на ТОФ и прибудут во Владивосток в 2019 году. Кстати, главным вооружением подлодки (помимо торпед) также является ракетный комплекс «Калибр» с дальностью стрельбы более двух тысяч км.