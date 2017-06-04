Пляжному отдыху в Приморье мешают проблемы

Пляжный сезон в Приморье откроют 15 июня.

Протяженность морского побережья в 900 километров и длительный купальный сезон привлекают в край огромное количество отдыхающих. Так, по итогам прошлого года на приморских берегах отдохнули почти миллион человек, более 60 процентов из них – гости из других регионов России и туристы из-за рубежа.

В этом году количество пляжных территорий, соответствующих нормам ГИМС, останется на уровне прошлого года. По предварительным данным, их будет около 60. Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке, Владивостоке, Артеме, Фокино, Хасанском и Партизанском районах, сообщили в пресс-службе края.

Отметим, что проблемой пляжного отдыха является соблюдение арендаторами пляжей правил, ограничивающих въезд автотранспорта на территории для отдыха. По словам экспертов, согласно закону граждане имеют право на беспрепятственный доступ к пляжной местности, но только пешком, а не на автотранспорте.

Обращаем внимание на то, что информация о местах летнего отдыха в крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 26 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона.