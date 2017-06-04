Озеленители вооружились гидропосевом

В приморской столице продолжаются работы по благоустройству города.

Ежедневно специалисты и техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» задействованы в наведении чистоты и порядка на улицах Владивостока, высадке цветочной рассады и уходе за имеющимися зелеными насаждениями, сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, на сегодня на большинстве цветников появились новые однолетники. Город украшают тысячи цветов петунии, тагетеса, сальвии, бегонии, агератума, пеларгонии и других.

– Городские озеленители проводят также работы по обустройству газонов, – отметила Екатерина Золотоева, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации Владивостока. – С помощью применения метода гидропосева обустраиваются газоны на проспекте 100 лет Владивостоку и улице Маковского.

Как отмечают специалисты, технология гидропосева позволяет сократить потери при всходе семян и стоит в 2 раза дешевле, чем ручное сеяние. Предварительно газоны благоустраивают: рыхлят почву, пропалывают от сорняков и при необходимости завозят чернозем.

– Гидропосев представляет собой эмульсию, в состав которой входят удобрения, семена и клей, если этот метод применяется на склонах, – подчеркнула Екатерина Золотоева. – В этой технологии используется также гидрогель, который позволяет около месяца не поливать засеянную территорию.