На берегу моря вырастет кремлевская елка

В детском центре «Океан» дали старт Всероссийскому проекту «Детки кремлевской елки».

Как сообщила пресс-служба ВДЦ «Океан», идея проекта принадлежит общественной организации «Зеленый патруль». В 2015 году была реализована масштабная программа «Вторая жизнь кремлевской елки». Спустя два года при поддержке управления делами президента РФ акция переросла во Всероссийский проект «Детки кремлевской елки».

Суть акции в том, чтобы по всей стране высаживать семена главной елки страны – той самой, кремлевской.

Теперь заботиться о семенах и о том, чтобы из них выросли ели, будут ребята из центра «Океан». Возможно, что через несколько лет елка, которая выросла во Всероссийском детском центре на Дальнем Востоке, станет главной новогодней елкой страны.

Участники программ «Маленькая страна» и «Вожатская академия» из рук координатора и идеолога проекта Алены Август получили 30 семян главной елки страны.

– В начале года из шишек этого волшебного дерева были собраны семена, которые проверили специалисты Российского центра защиты леса. После тщательного отбора их отправили по регионам. И сегодня вы одни из первых получаете эти семена, – отметила Алена.