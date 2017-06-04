Год без мэра

Точка зрения

Антон Савенко, руководитель проекта «Сам себе велосипед»:

– Раньше всегда было понятно: обратишься к главе города Игорю Пушкареву и, если твоя идея стоящая, он обязательно поддержит.

Благодаря личному участию Игоря Сергеевича была реализована не одна инициатива молодежи. Например, возможность размещения станции нашего велопроката в кампусе ДВФУ появилась лишь после нашего письма лично главе города. В итоге все получилось хорошо: был удовлетворен большой запрос горожан на эту услугу, молодежная инициатива реализовалась, а когда-то полуразрушенное и выгоревшее здание было приведено в порядок.

Что бы сейчас ни говорили, персона нашего мэра всегда притягивала горожан, например велопробег «Полосатый круиз», в котором участвовал Игорь Сергеевич, был самым массовым велозаездом, организованным нашей командой.

В этом же году инициативной молодежью Владивостока было проведено гораздо меньше мероприятий, чем в 2014 – 2015 годах. Стало сложнее работать с некоторыми инстанциями. Мы все взаимодействие ведем через управление по делам молодежи и управление по развитию физической культуры и спорта городской администрации. Там можно получить поддержку и быть услышанным. Но в других инстанциях решения сегодня принимаются медленнее, возникают бюрократические проволочки, все выполняется в последний момент.

Сергей Мильвит, президент фонда «Горожанин и гражданин»:

– Пушкарев – хозяйственный мужик, человек-работяга. Он сохранил и построил скверы, которые коммерсанты хотели застроить. Без него скверы беззащитны. Скоро выборы, кто будет главой города, неизвестно.

Андрей, индивидуальный предприниматель:

– Плохо, что нет стабильности в городе. Нет возможности строить далекоидущие планы, что-то реализовывать на много лет вперед для семьи, для своего дела. Нормально мне было при Пушкареве. Жил хорошо. Теперь не знаю, кто станет городом рулить, как и куда его повернет…

Галина Алексеевна, пенсионерка:

– Очень, очень плохо без Пушкарева! Он и сады детские строил, и какие-то развлечения для молодежи устраивались, и на набережной удобные дорожки сделали. Да и чище стало в городе. Не сказать, что все идеально, но работу администрации я видела. Вот дочка внука в сад водит без хлопот. Нехорошо сделали, что его арестовали.

От редакции. Уважаемые читатели, если вы желаете выразить свою точку зрения по поводу работы Игоря Пушкарева как главы города, а также его ареста и содержания в СИЗО уже больше года (напомним, свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен, но уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность), пишите нам или звоните по тел. 2415-625 с 10.00 до 12.00.