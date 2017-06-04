Заявления на компенсацию детского отдыха принимают в МФЦ

Родители или законные представители детей 6,5 – 15 лет смогут компенсировать 50 % стоимости путевки в детские лагеря во Владивостоке – об этом сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города. Прием заявлений уже ведется в многофункциональных центрах и в двух районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения на улицах Ильичева и Калинина, уточнили в пресс-службе мэрии.

– Размер компенсации составляет половину стоимости путевки, но не более 10000 рублей на одного ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, – сказала Людмила Пасечная, начальник отдела по работе с населением администрации города. – На компенсацию в 50 %, но не более 8000 рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума.

Расходы на путевки компенсируют, если те приобретались в организациях, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморского края на 2017 год. Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте администрации Приморского края (департамент образования и науки/оздоровление детей).

Для получения компенсации родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:

1. Заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с регистрацией по месту жительства во Владивостоке (с предъявлением оригинала).

3. Копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала) и копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала) с регистрацией во Владивостоке.

4. Оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха.

5. Оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.

6. Выписку из банка с указанием реквизитов банковского счета.

Прием документов по понедельникам, вторникам и средам с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресам:

– ул. Ильичева, 15, каб. 10а, тел. 261-42-01;

– ул. Калинина, 116, каб. 11, тел. 261-43-07.

Также документы на компенсацию примут в многофункциональных центрах Владивостока.