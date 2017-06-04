Заявления на компенсацию детского отдыха принимают в МФЦ

– Размер компенсации составляет половину стоимости путевки, но не более 10000 рублей на одного ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, – сказала Людмила Пасечная, начальник отдела по работе с населением администрации города. – На компенсацию в 50 %, но не более 8000 рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума.
Расходы на путевки компенсируют, если те приобретались в организациях, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморского края на 2017 год. Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте администрации Приморского края (департамент образования и науки/оздоровление детей).
Для получения компенсации родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:
1. Заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с регистрацией по месту жительства во Владивостоке (с предъявлением оригинала).
3. Копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала) и копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала) с регистрацией во Владивостоке.
4. Оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха.
5. Оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.
6. Выписку из банка с указанием реквизитов банковского счета.
Прием документов по понедельникам, вторникам и средам с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресам:
– ул. Ильичева, 15, каб. 10а, тел. 261-42-01;
– ул. Калинина, 116, каб. 11, тел. 261-43-07.
Также документы на компенсацию примут в многофункциональных центрах Владивостока.