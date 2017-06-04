Куда доведет киевский язык

Недавно особо неадекватные руководители Украины заявили о своих притязаниях на ряд российских территорий. Мол, Незалежной исторически принадлежат Кубань, Крым, земли Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Театр абсурда. Ведь даже на приграничных «украинских» землях Новороссии в подавляющем большинстве проживают русские, а еще в небольших количествах белорусы, евреи, украинцы, греки, молдаване, цыгане, татары. Уже одним этим можно поставить под сомнение бредовые заявления. И это без учета истории, культуры, традиций, родственных связей и языка тамошнего населения.

У киевских националистов больше шансов на присоединение Киевского шоссе, Киевского вокзала, станции метро «Киевская», гостиницы и кинотеатра «Украина», одноименного павильона ВДНХ, а также могил самых ярких представителей советской Украины Никиты Хрущева и Леонида Брежнева в российской столице. Но не уверен, что Москва захочет их отдать. В крайнем случае, откажется от котлет по-киевски и киевских тортов, как уже отказалась от всех продуктов питания и промышленных товаров украинского производства.

Мне вот тут подумалось: если киевские националисты с одобрения президента-кондитера Порошенко замахиваются на исконно русские территории, то кто им мешает заявить претензии и на земли на Дальнем Востоке. В том же Приморье есть участки, которые в конце XIX века осваивали переселенцы из южных губерний Российской империи (просторы от Харькова до Одессы назвать украинскими язык не поворачивается, поскольку первая незалежная государственность появилась 20 ноября 1917 года с образования автономной Украинской народной республики).

В их числе села Киевка, Покровка, Полтавка, Хмельницкое, Николо-Львовское, Малиново, Гоголевка, Измайлиха, Тарасовка, Украинка и Черниговка с одноименным районом. В память о своей малой родине переселенцы давали названия новым деревням и хуторам. Но этим не ограничивалось: приезжие ассимилировались с переселенцами из северных губерний России, Сибири и Забайкалья, с коренным населением Приморья. И при этом сохранялся говорок, чтились традиции, ремесла, культура.

И сейчас на различных праздниках по всему Приморью дивчины из украинских хоров радуют нас своими задушевными национальными песнями, а хлопцы их танцевальных коллективов завораживают залихватским гопаком. Национальная кухня, наряды, традиции… Да мало ли еще чего национального мы видим на таких торжествах. Нет только претензий на передачу земель под украинский суверенитет.